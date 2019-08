Pacolli: Kosova s’i njeh “pasaportat” e Rusisë për ukrainasit

Ministri i Jashtëm i Kosovës, Behgjet Pacolli, ka deklaruar se Kosova nuk i njeh të ashtuquajturat pasaporta të Rusisë për banorët e Donetsk dhe Luhansk të Ukrainës.

Pacolli ka shkruar në Twitter se Kosova mbështet sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës.

“Rusia duhet të ndalojë ndërhyrjet e jashtëligjshme në Ukrainë dhe të tërheq trupat e saj”,ka shkruar Pacolli.

#Kosovo does not recognize the Russian issued so-called passports to Donetsk and Luhansk residents in #Ukraine. #Kosovo strongly supports the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. #Russia must stop illegal interference in Ukraine & withdraw its troops. @MFA_Ukraine