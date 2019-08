Bajram Hasani thotë se ia dërgoi 244 anëtarë të rinj AAK-së në Gjilan

Ish-ministri i Tregtisë, Bajram Hasani përmes një postimi në Facebook ka thënë se 244 anëtarë të rinj në Gjilan i janë bashkuar sot Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës.

Ai ka falënderuar ata që e kanë ndjekur pas.

“244 anëtarë të ri iu bashkuan sot Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Gjilan. Ata iu bashkuan liderit të vendimeve të mëdha, Ramush Haradinaj. Faleminderit atyre që më ndoqën pas. Faleminderit të gjithë juve që na besoni. Vetëm bashkë ne e bëjmë më të mirën për Kosovën tonë”, ka shkruar Hasani, transmeton Koha.net.

Në entuziazmin e këtyre aderimeve u kërkua mbështetje edhe për një mandat të ri për të parin e partisë, Ramush Haradinaj.

Ky i fundit u konsiderua si personi që ka marrë vendime të mëdha në favor të Kosovës.

Kryetari i AAK-së, njëherësh kryeministri në dorëheqje, Ramush Haradinaj edhe një herë kërkoi që mos të luhet me ndryshim të kufijve, pasi kjo sipas tij, është shumë e rrezikshme, teksa tha se në Kosovë nuk mund të funksionojë një shtet brenda shtetit, duke iu referuar themelimit të asociacionit të komunave serbe.

Haradinaj kritikoi edhe ata që kanë negociuar deri më tani me Serbinë, duke thënë se ata kanë qenë në gjendje të japin tokë të Kosovës.

“Nëse ne nuk e sqarojmë një që kurrqysh mos me i prek kufijtë e kësaj Kosove kaq të vogël, na dhimbet që nuk është Presheva brenda, Toplica. Por nëse nuk e sqarojmë ne jemi kah ia japim dikujt që është burim jete për pjesën 2 milionëshe që jetojmë këtu. Jemi duke e humbur burimin kryesor të jetës sonë. Imagjinoni sa me rëndësi është që me qenë shumë të saktë, të qartë se nuk ka lojë me kufij. Duhet sqaruar shumë mirë këtë që Kosova 2 milionë është multi-etnike. Ne kemi dhënë komuna të vogla për komunitetet, i respektojmë. Por në këtë Kosovën kaq të vogël nuk nxë dy shtete. Pra, Kosovën dhe një shtet tjetër, një Dodik republikë, një mini-Rusi”, tha Haradinaj, transmeton kp.

Duke folur për dorëheqjen e tij, Haradinaj tha se ai akt e ka ngritur Kosovën në një shkallë më lart. Ndërkaq, për raportet e tij me ndërkombëtarët, ai tha se herën tjetër kur të shkojë në SHBA do të sjellë njohjen.

Ndërsa, nënkryetari i AAK-së, Ahmet Isufi tha se lideri i tij partiak, Ramush Haradinaj e meriton mbështetjen e qytetarëve edhe për një mandat tjetër.

“Duhet t’i japim përkrahjen dhe mbështetjen popullore si referendum për zgjedhje e kryeministrit të ardhshëm që do të jetë për të vazhduar punën, Ramush Haradinaj”, tha ai.

Ndërsa, kryetari i Degës së AAK-së në Gjilan, Rexhep Kadriu tha se partia e tij sot del ballëhapur e faqebardhë ndaj gjithë qytetarëve të Kosovës për punën e bërë gjatë dy vjet qeverisje.

“Para gjithë popullit do të dalim ballëhapur dhe faqebardhë për faktin se kemi bërë diçka të jashtëzakonshme”, tha ai.