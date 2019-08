Shala paralajmëron masa reciprociteti ndaj Maqedonisë Veriore

Ministri i Tregtisë dhe Industrisë (MTI), Endrit Shala, është shprehur i vendosur për ta mbajtur në fuqi taksën ndaj mallrave serbe derisa Serbia nuk reflekton karshi kërkesave që ka Kosova.

Vendosmërinë për ta mbajtur këtë taksë në fuqi ministri Shala e jep si porosi edhe për kolegët pasardhës që do të udhëheqin me Qeverinë e re.

Ai në një intervistë për Ekonomia Online thotë se ky vendim do të duhej të vlejë për secilin ministër që vjen në MTI.

“Përderisa unë jam dhe do të vazhdojë të jem prapë ministër i Tregtisë dhe Industrisë, përderisa nuk eliminohen arsyet të cilat neve si Qeveri e Republikës së Kosovës na kanë detyruar të marrim një vendim të tillë, atëherë masa e vendosur në raport me Serbinë dhe Bosnjë e Hercegovinën duhet të vazhdojë të mbetet në fuqi dhe kjo do të duhej të vlejë për secilin ministër, për secilën Qeveri të ardhshme që vjen me udhëheq me vendin”, tha Shala.

E duke folur për barrierat që po paraqet Shqipëria dhe Maqedonia Veriore për bizneset kosovare, ai thotë se me Shqipërinë pas mbledhjes së dy qeverie e kanë gjet një mekanizëm për eliminimin e gjithë barrierave dhe se janë në rrugë të duhur.

“Kurdo që na shfaqet, na interpretohet, të dy ministritë edhe te ajo e Shqipërisë dhe këtu te ne te ministria e Tregtisë një barrierë e mundshme atëherë institucionet përmes Koordinatorit Kombëtar zv. kryeministrit Limaj në afat rekord e eliminojmë secilën barrierë e cila haset gjatë bërjes biznes ndërmjet dy vendeve tona”, tha Shala.

Maqedoninë Veriore e paralajmëron se nëse vazhdon me këto barriera do të jenë të detyruar të vendosen masa reciprocitetit.

Për këtë çështje, Shala thotë se është duke pritë përgjigje nga Maqedonia Veriore.

“Kemi hasë dhe kemi shqetësimi nga shumë biznese për barriera të implementuara së fundi nga Maqedonia Veriore, ne kemi proceduar me këto informata për barriera përmes mekanizmit të CEFTA-s dhe jam duke pritë përgjigje nga ministria e linjës e Maqedonisë Veriore nëse nuk kemi një përgjigje dhe nëse nuk kemi një veprim që këto barriera janë implementuar së fundi në raport me bizneset në Kosovë atëherë ne kemi me qenë të detyruar që të marrim veprime reciproke edhe me Maqedoninë Veriore dhe me secilin shtet tjetër i cili nuk ka qasje reciproke në secilin aspekt”, tha Shala.

Shala në këtë intervistë ka folur edhe për çështjet politike aktuale në vend.

Ai thotë se si ministër ka kërkuar që të ketë një interpretim juridik për statusin e tyre pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj.

“Edhe unë si ministër i subjektit të cilit i takojë, por edhe ministrat tjerë respektiv kemi kërkuar që të kemi një opinion juridik që na e sqaron statusin tonë dhe të gjithë Qeverisë së Kosovës pas situatës së krijuar. Ajo çka mund të them tash, Qeveria është në dorëheqje, normalisht vendi nuk duhet të ketë vakum institucional. Por, secilit ministër të Republikës së Kosovës i duhet ta ketë një qartësi juridike”.

Shala thotë se vendi duhet të shkojë në zgjedhje se sipas tij kjo është zgjidhja e vetme.

AI thotë se Nisma nuk ka vija të kuqe për asnjë subjekt politik në vend, por kjo parti ende nuk ka vendosur se a do të shkoj e vetme ne zgjedhje apo do të bëjë koalicion parazgjedhor.