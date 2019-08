Në QKUK fillojnë punën 100 infermierë e infermiere të profileve të ndryshme

Njëqind infermierë dhe infermiere të profileve të ndryshme e kanë filluar sot punën në kuadër të klinikave të Qendrës Klinike dhe Universitare të Kosovës (QKUK).

Me këtë rast, drejtori i përgjithshëm i SHSKUK-së Basri Sejdiu, tha se “është kënaqësi e madhe që ata po punësohen në QKUK”.

“Nuk keni pasur nevojë të shkoni jashtë vendi, ju jeni shumë të rëndësishëm për pacientët”, u shpreh Sejdiu.

Ai kërkoi angazhim maksimal nga ta, me qëllim që pacientëve të ju ofrohen shërbime sa më kualitative.

Sipas tij, në QKUK do të ketë edhe konkurse të tjera për punësim të infermierëve të profileve të ndryshme.

Nga 100 infermierët që filluan punën, 35 infermier/e janë me shkollim të mesëm në infermieri, 35 me shkollim të mesë, 5 mami, infermiere akusherike me shkollim të mesëm, 5 me shkollim bachelor. 5 infermier/e pediatrike, 5 laborantë drejtimi mjekësor,7 fizioterapeutë bachelor dhe 3 me shkollim të mesëm.