Moti sot në Shqipëri

Gadishulli i Ballkanit po ndikohet nga vlera normale të presionit atmosferik duke influencuar mot të stabilizuar në Shqipëri.

Për sot, moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira të pakta në zonat malore . Era do të jetë me drejtim Jugperëndim (SW) me shpejtësi maksimale 8 m/sek në bregdet.

Valëzimi i forcës 4 balle me lartësi vale 0.5–1,0 metër në det të hapur. Temperaturat do të jenë të larta.

Temperaturat minimale dhe maksimale:

Zonat malore 18/34°C

Zonat e ulëta 21/37°C

Zonat bregdetare 23/34°C