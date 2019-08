Moti sot në Shqipëri

Gadishulli i Ballkanit po ndikohet nga periferia e presionit të lartë atmosferik e cila do të sjellë qëndrueshmërinë e motit në Shqipëri.

Për sot, moti do të jetë me diell në zonën bregdetare dhe zonat e ulëta, ndërsa në zonat malore vranësirat do të shtohen duke u pasuar nga reshje shiu të izoluara.

Era do të jetë me drejtim Veriperëndim (NW) me shpejtësi maksimale 8 m/sek në bregdet. Valëzimi i forcës 4 balle me lartësi vale 0.5–1,0 metër në det të hapur.

Temperaturat minimale dhe maksimale:

Zonat malore 18/31°C

Zonat e ulëta 19/37°C

Zonat bregdetare 21/33°C