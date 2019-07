Sot në Kosovë parashikohet të bjerë shi me shkarkime rrufesh

Kosova do të ndikohet nga masat e ajrit me presion të ulët atmosferik.

Kjo situatë meteorologjike, sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, do të kushtëzojë mot të paqëndrueshëm, me diell dhe me vranësira konvektive, të cilat do të shoqërohen me reshje shiu dhe shkarkime rrufesh.

Reshjet në zona të kufizuara do të jenë në formë rrebeshi. Temperaturat minimale dhe maksimale mbeten të ngjashme me ditët e fundit. Do të fryjë erë nga juglindje dhe më pas nga verilindja me shpejtësi 1-11m/s.