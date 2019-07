Shkupi shpall tender për 2 km të autostradës që do ta lidhë me Kosovën

Zv/kryeministri Bujar Osmani ka bërë të ditur sot se është shpallur tenderi për ndërtimin e autostradës Shkup-Bllacë,bën të ditur Tetova1.

“Sot është shpallur tenderi për ndërtimin e pjesës së parë, prej dy kilometra. Kjo do të ndërtohet me para të Ndërmarrjes për Rrugë. Nëse gjithçka shkon në rregull besoj se do të fillojnë punë ndërtimore para vitit të ri. Derisa ndërtohet kjo pjesë përfundojnë përgatitjet e punës për pjesën tjetër të trasesë”, ka thënë zv/kryeministri Bujar Osmani.

Osmani bëri të ditur se nga aplikimi i parë për fonde për këtë projekt i kanë fituar 1.3 milion euro, sa i përket dizajnit të këtij projekti, mjetet nga aplikimi i dytë janë grante prej 28 milionë eurove edhe për pjesën kryesore gjegjësisht pjesën e tretë, presin të marrin edhe mjete shtesë. Mirëpo për vlerën finale të projektit do të dihet vetëm pas përfundimit të projektit.

Madje as nuk u dha ndonjë afat konkret se kur do të finalizohet ky projekt. Republika e Kosovës tashmë disa muaj e kë lëshuar në përdorim pjesën e saj të kësaj autostrade, gjegjësisht rruga Prishtinë-Bllacë (kufiri me Maqedoninë e Veriut).