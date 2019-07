Sindikalistët e PTK-së në zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit

Federata Sindikale e Pavarur e PTK-së sot ka zhvilluar një takim zyrtar me përfaqësues të zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit.

Kryetari i FSP-PTK, Lamih Balaj i shoqëruar nga Naim Haliti, kanë ngritur shqetësimet rreth kontratave të dëmshme, me theks të veçantë kontratës me Z-Mobile.

“Në vazhdën e angazhimeve të FSP-PTK , sot është zhvilluar një takim zyrtar me Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit. FSP-PTK është përfaqësuar nga Kryetari z. Lamih Balaj me bashkëpunëtorin z. Naim Haliti, takimi ishte shumë përmbajtjesor, ku janë diskutuar shqetësimet e ngritura nga FSP-PTK rreth kontratave të dëmshme, me theks të veçantë kontrata me Z-Mobile”, thuhet në njoftimin e sindikalistëve.

FSP-PTK falënderoi Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit për bashkëpunim.