Veseli: Ftesat nga Specialja goditje për UÇK-në

Ka reaguar edhe kryekuvendari Kadri Veseli, pas ftesës që i bëri Gjykata Speciale ish-anëtarit të Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së, Jakup Krasniqi.

Veseli shkruan se ufta e popullit shqiptar për të jetuar i lirë dhe i pavarur me dinjitet e krenari lkombëtare në trojet e veta shekullore të Kosovës, është një ndër kapitujt më të ndritur të historisë sonë bashkëkohore dhe “askush nuk do mund ta njollosi dot”.

“Me keqardhje pranova sot lajmin e thirrjes nga gjykata speciale të ish-Zëdhënësit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, z. Jakup Krasniqi menjëherë pasi janë thirrur tashmë ish- shefi i Shtabit të UÇK-së, Bislim Zyrapi, ish- komandanti i Zonës Operative të Dukagjinit, Ramush Haradinaj dhe ish- anëtari i Shtabit të UÇK-së, Sokol Bashota. Kjo është një goditje për bashkëluftëtarët e mi, për UÇK-në dhe luftën tonë, por unë jam i sigurt që do e kapërcejmë me kurajo dhe nder këtë sfidë së bashku dhe do dalim prej saj më të fortë se më parë. Unë jam i bindur se ata do të kthehen përsëri të pafajshëm e kryelartë sepse e drejta ka qenë dhe mbetet në anën tonë dhe ne kemi qenë në anën e duhur të historisë”, ka shkruar Veseli.