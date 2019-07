Reagimet pas ftesës së Speciales për Jakup Krasniqin

Kanë shpërthyer reagimet e para edhe pas lajmit se Jakup Krasniqi, ish-zëdhënës e anëtar i Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së, është ftuar po ashtu nga Gjykata Speciale.

Ndryshe nga Ramush Haradinaj që tregoi se është ftuar në cilësinë e të dyshuarit, Krasniqi, që vetë e ka bërë publike se ka marrë ftesë për intervistim, nuk ka treguar se në çfarë cilësie do të udhëtojë në Hagë.

Krasniqi ka thënë se do të intervistohet me 24 korrik.

12:59 - Limaj për Krasniqin: Nuk kemi alternativë tjetër pos përballjes me fakte kundër armiqve të Kosovës

Lideri i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj, ka reaguar pas ftesës së Gjykatës Speciale për sekretarin e përgjithshëm të partisë së tij, Jakup Krasniqi.

Ai përmes një postimi në Facebook ka shkruar se Krasniqi edhe këtë herë do të dijë të mbrojë luftën e drejtë të UÇK-së.

Limaj tutje ka thënë se asnjë gjykatë nuk do të arrijë ta njollosë luftën e drejtë të Kosovës.

“Ashtu siç ka ditur disa herë ta mbrojë pastërtinë dhe luftën e drejtë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, edhe këtë radhë z. Jakup Krasniqi do të dijë ta mbrojë luftën e drejtë të UÇK-së. Asnjë gjykatë nuk do të arrijë ta njollosë luftën tonë të drejtë”, ka thënë ai.

Sipas Limajt nuk ka alternativë tjetër pos përballjes me fakte kundër shpifjeve të armiqve të Kosovës, pasi që thekson se kjo gjykatë u themelua nga Kuvendi i Kosovës.

“Fatkeqësisht kjo gjykatë është themeluar nga Kuvendi i Kosovës, prandaj nuk kemi alternativë, pos përballjes me fakte kundër shpifjeve të armiqve të Kosovës!Kam bindjen e fortë se Kosova do ta kalojë me sukses edhe këtë sfidë dhe se drejtësia do të ngadhënjejë përballë shpifjeve”, ka shkruar ai.

12:56 - Hoxhaj: Jemi me Krasniqin e Zyrapin

Zëvendëskryetari i PDK-së, Enver Hoxhaj, ka reaguar pas lajmit se edhe Jakup Krasniqi, ish-zëdhënës e anëtar i Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së, është ftuar nga Gjykata Speciale.

Sot, Hoxhaj ka shkruar se janë me Jakup Krasniqin e me Bislim Zyrapin, por nuk ka përmendur Ramush Haradinajn, shefin e tij në ekzekutiv, i cili u ftua në të njëjtën kohë me këta dy të parët.

“Ka vetëm një krim që ka ndodhur në Kosovë. Ka vetëm një agresor.

Ka vetëm një palë viktimë. Ka vetëm një popull që ka luftuar për liri e pavarësi. Ka vetëm një UÇK që ka bërë luftë të drejtë. Dje, sot dhe nesër jemi me Jakup Krasniqin e Bislim Zyrapin të cilët do ta dëshmojnë, si përherë, pastërtinë e luftës. Nuk ka barazim të krimeve të agresorit me viktimën”, ka shkruar Hoxhaj.

12:52 - Reçica: Asnjë Gjykatë Ndërkombëtare s’mund ta njollosë UÇK-në

Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Skender Reçica, ka reaguar pas lajmit të dhënë nga vet Jakup Krasniqi, se është ftuar nga Gjykata Speciale.

“Një jetë e tërë në shërbim të atdheut, luftës për liri dhe ndërtim të shtetit, zëri i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, i kushtrimit të lavdisë drejt çlirimit të atdheut nga okupatori serb. Qytetari ynë, Atdheu ynë, Kosova e lirë, sovrane dhe e pavarur, e ka të vështirë të shoh bijtë e saj duke u përballur me një Gjykatë e cila gjykon çlirimtarët dhe jo agresorët”, ka shkruar Reçica.

Reçica thotë se lufta e UÇK-së e ka “vulën e përjetshme të bijve dhe bijave tona që u flijuan dhe të atyre që qëndruan në krye të kësaj lufte, sypatrembur e ballëlartë, në shërbim të atdheut”.

“Prandaj, asnjë Gjykatë Ndërkombëtare e asnjë instrument nuk mund të njollosë UÇK-në dhe figurat e saj emblematike. Atdheu ynë synon dhe frymon lirshëm falë çlirimtarëve të UÇK-së!”, ka shkruar ai.

Ka marrë ftesë nga Gjykata Speciale edhe Jakup Krasniqi, ish-zëdhënësi i UÇK-së, e tash kryetari i Këshillit Kombëtar të Nismës Socialdemokrate.

Kransiqi, thotë se “Ndihem i obliguar moralisht t’ju njoftoj se kam marr ftesë nga Dhomat e Specializuara të Gjykatës Speciale në Hagë të paraqitem më 24 korrik 2019”.

Krasniqi, nuk ka treguar se në çfarë cilësie ka marrë ftesën nga Specialja.

Deklaratën e tij të plot mund ta lexoni më poshtë:

Pavarësisht bindjeve të mia që Gjykata Speciale e ngritur mbi bazën e raportit të Dick Martit, miratuar nga Këshilli i Evropës, i cili fund e krye është sajuar në Beograd me shpifje e gënjeshtra dhe me motiv e qëllim të komprometimit dhe inkriminimit të luftës së drejtë e të pastër të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, përkundër qëndrimit tim të hapur kritik e kundërshtues për krijimin me presion të kësaj gjykate, unë do të prezantohem në hetuesinë e saj në datën e caktuar në cilëndo cilësi. Me besim në drejtësinë, i bindur se e vërteta është që gjatë luftës në Kosovë, Serbia ka kryer gjenocid, kurse konstruktet e saj monstruoze për UÇK-në do të bien poshtë, unë do të jem atje për të dhënë kontributin tim për ndriçimin e së vërtetës historike.

Megjithatë është fatkeqësi dhe ironi e llojit të vet, që në vend se Serbia të përballet me drejtësinë për krimet kundër njerëzimit dhe gjenocidit, ne duhet të mbrohemi nga akuzat e saj të trilluara, në vend që të gjykohen argumentet dhe provat e pamohueshme dhe të njohura botërisht, drejtësia merret me trille dhe shpifje të ulëta të politikës serbe dhe të shërbimeve të saj sekrete.

Përkundër bindjeve të mia sa i përket kësaj gjykate politike, të krijuar me presion politik nga njerëzit që bartin funksione të larta shtetërore në Kosovë dhe themelimin e saj me votën e atyre deputetëve që ishin numra në Kuvendin e Kosovës, unë do të prezantohem në hetuesinë e Gjykatës Speciale.

Nuk do të jetë hera e parë që dal para hetuesve për të dhënë përgjigje për çështje të sajuara nga pushteti i Serbisë. Ia kam dalë në proceset e hetuesisë jugosllave të viteve tetëdhjetë, siç ia kam dalë me përgjegjësi edhe kur jam ftuar nga Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavi, për rastet e kurdisura në bazë të dosjeve të dorëzuara nga Serbia kundër Fatmir Limajt, Ramush Haradinajt dhe bashkëluftëtarëve të tyre.

Në të dy rastet kam dhënë deklarata në cilësinë e zëdhënësit të UÇK-së, përfaqësuesit të saj politik dhe anëtarit të Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së gjatë luftës së viteve 1998-1999. Deklaratat e mia në Gjykatën Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavi janë publike, siç është publik edhe verdikti i kësaj gjykate kur i hodhi si të pabaza të gjitha akuzat kundër Fatmir Limajt dhe Ramush Haradinajt, duke shpallur pafajësinë e tyre.

As kësaj radhe nuk mund të jetë ndryshe.

Jakup Krasniqi, anëtar i SHP të UÇK-së dhe zëdhënës i tij