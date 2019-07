Qorolli: Dorëheqja e Haradinajt pretekst i mospajtimeve të thella politike

Profesori i Juridikut, Vigan Qorolli, ka shprehur bindjen se dorëheqja e Ramush Haradinajt nga posti i kryeministrit, është pretekst i mospajtimeve të thella politike.

“Haradinaj nuk është ftuar nga Specialja për t’u arrestuar si në vitin 2004. Është ftuar për intervistim. Dorëheqja e tij është një proces i gjatë i mospajtimeve me Thaçin, Veselin dhe akterët e tjerë politikë. Preteksti është veprim shumë i zgjuar i tij politik dhe historik”, ka thënë ai.

Sipas Qorollit, zgjedhjet e reja në vjeshtë, Haradinaj do të mundohet t’i kapitalizojë si përpjekje biblike për paprekshmërinë e kufijve shtetërorë.

“Deri atëherë politika jonë do flasë me muskuj dhe jo me tru”, ka shtuar më tej Qorolli.

Në një tjetër postim, Qorolli ka thënë se ky parlament, që me gjasë do të shpërbëhet, do të mbahet mend si më i keqi në historinë e Kosovës.

“Më jofunksionali, me joetiku dhe me i pavendosuri politikisht. Ishte skajshmërisht i paaftë që t’i shtyjë gjërat edhe më minimale për të mirën e vendit. Veproi pak, foli shumë. Kosova të japë liderë të rinj dhe forca të reja politike për zgjedhjet e reja. Ta përmbyllë transzicionin e saj 20 vjeçar”, ka thënë Qorolli.