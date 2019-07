Thaçi reagon pas ftesës nga Specialja për Ramush Haradinajn e Bislim Zyrapin

Duke e përmendur pas Bislim Zyrapit, për të cilin mësohet se po ashtu është ftuar nga Specialja, kreu i shtetit Hashim Thaçi ka reaguar për ftesën dhe dorëheqjen e kryeministrit Ramush Haradinaj.

“Me keqardhje mësova që Gjykata Speciale ka ftuar për intervistim ish-shefin e Shtabit të UÇK-së, Bislim Zyrapi, njëherësh këshilltar i imi, ish-komandantin e Zonës Operative të Dukagjinit, kryeministrin Ramush Haradinaj, si dhe disa ish-eprorë të tjerë të UÇK-së”, ka thënë Thaçi.

Ai ka treguar se ka mësuar nga mediat edhe për vendimin e Kryeministrit të Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, për dorëheqjen e parevokueshme nga pozita e tij.

“Unë e respektoj vendimin e tij dhe si President i Republikës së Kosovës ju siguroj se do të veprojë bazuar në kompetencat e mia kushtetuese dhe ligjore, për të cilat qytetarët e Kosovës do të njoftohen me kohë. Unë besoj në pastërtinë e luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe besoj në vlerat e larta morale të ushtarëve të lirisë. As vlerat e lirisë sonë dhe as luftën e UÇK-së nuk mund ta cenojë askush”, ka thënë Thaçi.