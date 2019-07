Reagimet pas dorëheqjes së Haradinajt, i ftuar si i dyshuar nga Specialja

Kanë nisur reagimet e para, pas lajmit të papritur të dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj, pasi tha që ka marrë ftesë si i dyshuar nga Gjykata Speciale në Hagë.

16:53 - Selmanaj: Ftesa e Speciales për Haradinajn e padrejtë

Deputeti i AAK-së Rasim Selmanaj, lajmin për dorëheqjen e kryeministrit Ramush Haradinaj, e ka quajtur shokues dhe të padrejtë.

Ai tutje ka shtuar se Haradinaj ka paguar çmim gjithmonë dhe sipas tij po e paguan përsëri.

“Një lajm i papritur, edhe shokues. Me thënë të vërtetën jemi të shokuar nga ky lajm. Personalisht as që e kam menduar që Haradinaj mund të ftohet nga gjykata special por ja që është tepër e çuditshme dhe tepër e papritur”, ka thënë ai për KTV-në.

Ai ka thënë se AAK-ja do t’i mbajë mbledhjet partiake dhe do të shohin se cili do të jetë qëndrimi i kryetarit me këto zhvillime.

Selmanaj ka thënë se kjo është emocionale, shokuese dhe e padrejtë.

“Nuk kam koment absolut, jemi duke i vajtuar pasojat e një gjykate të padrejtë”, ka thënë ai.

Ai tutje ka shtuar se qëndrimet e Hardinajt kanë qenë në shërbim të vendit por që pranon se jo të gjithëve iu kanë pëlqyer këto qëndrime, duke shtuar se mund të mos jenë pëlqyer as nga ndërkombëtarët.

“Ramush Haradinaj ka paguar çmim gjithmonë dhe si duket po e paguan përsëri”, ka shtuar ai.

16:49 - Çitaku për Haradinajn: Kjo nuk është drejtësi

Vlora Çitaku, ambasadore e Kosovës në New York, e ka cilësuar këtë padrejtësi.

“Kjo nuk është drejtësi.#RamushHaradinaj”, ka thënë ajo.