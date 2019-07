Moti sot në Shqipëri

Gadishulli i Ballkanit po ndikohet nga forcimi i gradual i fushës barike i cili do të kushtëzojë në Shqipëri mot të qëndrueshëm.

Moti do të jetë me kthjellime në ultësirën Perëndimore dhe vranësira mesatare në Juglindje ku do të dhe reshje shiu të izoluara.

Era do të jetë me drejtim Veriperëndim (NW) me shpejtësi 8- 10 m/sek në bregdet.

Valëzimi i forcës 34 me lartësi vale 0,5–1,0 metër në det të hapur.

Temperaturat do të jenë me rritje në vlerat maksimale.

Temperaturat minimale dhe maksimale:

Zonat malore 14/29°C

Zonat e ulëta 16/34°C

Zonat bregdetare18/32°C