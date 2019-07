Sot në Shqipëri, paradite kthjellët, pasdite vranët

TIRANE, 15 korrik/ATSH/- Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, moti për sot do të nisë i kthjellët në të gjithë territorin.

do të bëhen prezente në orët e mesditës dhe pasdites duke u pasuar nga reshje shiu te karakterit lokal përgjatë relieveve malore. Era do të fryjë me drejtim veriperëndim – veri 1-10m/s. Valëzimi në det do të jetë i forcës 1-2 ballë.

Temperaturat parashikohen:

Qytetet Temperaturat në °C Sigla

Shkodër 17/29 Diell re

Lezhë 16/29 Diell re

Durrës 18/30 Diell re

Tiranë 16/30 Diell re

Berat 17/31 Diell re

Vlorë 18/29 Diell re

Korcë 14/25 Diell shi

Gjirokastër 14/31 Diell re

Sarandë 16/29 Diell re