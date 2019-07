Samiti i Procesit të Bashkëpunimit të Evropës Juglindore vazhdon pa Kosovën

Në Jahorinë të Bosnje dhe Hercegovinës po zhvillohet dita e dytë e samitit të Procesit të Bashkëpunimit të Evropës Juglindore, në nivel presidentësh.

Nikoqiri i ngjarjes, anëtari serb i Presidencës së Bosnjës, Millorad Dodik, tha në fjalën hyrëse se samiti është një mundësi për shkëmbimin e çështjeve të rëndësishme për rajonin, veçanërisht për integrimin euroatlantik.

"Mbledhja jonë e sotme është një konfirmim se sa i rëndësishëm është bashkëpunimi në Evropën Juglindore. Shumë do të vlerësojnë se situata në Evropën Lindore nuk është ashtu siç do të donim dhe unë kryesisht pajtohem me një vlerësim të tillë. Para 23 vjetësh, ky proces është themeluar si një forum ku do të zgjidhnim problemet. Këtë po e bëjmë edhe sot. Do ta shfrytëzojmë këtë iniciativë për të mirën e të gjithëve në rajon", tha Dodik, raporton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë.

Në samitin në Sarajevë marrin pjesë përfaqësues të Bosnje dhe Herzegovinës, Serbisë, Malit të Zi, Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut, Bullgarisë, Greqisë, Kroacisë, Moldavisë, Rumanisë, Turqisë dhe Sllovenisë.

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka thënë se pavarësisht "gatishmërisë dhe vullnetit" për të marrë pjesë në samit, ai ka vendosur të mos shkojë në Sarajevë, sepse, siç ka thënë në një postim në Twitter, "trajtimi dhe deklaratat nga Presidenca e Bosnje dhe Hercegovinës nuk janë në favor të marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë dhe vlerave dhe parimeve të BE-së".

Bosnja nuk e njeh pavarësinë e Kosovës/REL.