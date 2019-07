Të hënën protesta e 10 kombëtare e opozitës në Shqipëri

Ka përfunduar takimi i kryedemokratit Lulzim Basha me kryetarët e bashkive të djathta dhe me krerët e degëve në Shqipëri.

Basha, pas mbledhjes ,në një deklaratë për mediat tha se protesta e radhës e opozitës, e 10 me radhë, do të mbahet të hënën me fillim nga ora 20:00.

“Dua të falënderoj nga zemra edhe njëherë mbi 85 për qind të shqiptarëve që refuzuan diktaturën, farsën e Edi Ramës me 30 qershor. Dua t’i ftoj të gjithë këta qytetarë dinjitozë të Shqipërisë evropiane, nëna e baballarë, të rinj e të reja, prindër e bijë nënash shqiptarë, të na bashkohen ditën e hënë në orën 20:00 në një protestë të madhe kombëtare për të qëndruar të bashkuar me mirënjohje të thellë, me besim tek vetvetja dhe tek njëri-tjetri dhe për të vazhduar të vendosur, pa asnjë hap pas betejën tonë për çmontimin e diktaturës, për demokracinë, për Kushtetutën, për lirinë, fëmijët, familjet tuaja dhe të ardhmen e Shqipërisë evropiane. Të gjithë bashkë ditën e hënë në orën 20.00 në Tiranë”, tha Basha, raporton Tch.

Kujtojmë se të hënën votohet në Kuvend ngritja e Komisionit të posaçëm parlamentar për presidentin.