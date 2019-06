Thaçi pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese thërret për unitet politik në dialogun me Serbinë

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka reaguar pas vendimi të Gjykatës Kushtetuese e cila e shpalli jokushtetues delegacionin e Kosovës për bisedime me Serbinë.

Ai në një postim në Facebook ka shkruar se e vlerëson vullnetin politik dhe përgjegjshmërinë individuale të kryesuesve të Ekipit Negociator, të cilët sipas tij, kur Kosova ka vluar nga debatet shterpe politike, kanë qenë në gjendje të dalin përtej tyre dhe të marrin përgjegjësi shtetërore, transmeton Koha.net.

Thaçi thotë se, në përputhje me Kushtetutën dhe vullnetin politik, udhëheqësit e institucioneve, liderët politikë të të gjitha subjekteve, duhet të jenë të bashkuar në procesin e dialogut për arritjen e marrëveshjes paqësore.

Marrëveshje kjo, që sipas tij, hap perspektiven e integrimit të Kosovës dhe i jep fund izolimit dhe stagnimit.

“Republika e Kosovës ka qenë, është dhe do të jetë gjithmonë e përkushtuar për forcimin e paqes dhe stabilitetit përmes dialogut dhe rrugës evropiane, me mbështetjen e SHBA-së dhe gjithë partnerëve tanë”, thotë ai.

Sipas tij, Kushtetuta e Republikës së Kosovës është udhërrëfyesi ynë në çdo hap drejt forcimit të shtetësisë sonë dhe drejt integrimit euroatlantik të shtetit tonë.

Ai thotë se, askush i vetëm nuk mund ta marrë barrën e zgjidhjes së një konflikti shekullor me Serbinë, prandaj gjithmonë kam apeluar për unitet politik në këtë proces shumë të rëndësishëm për vendin dhe qytetarët tanë.

“Kosova, shtet i pavarur dhe i integruar në BE, NATO dhe OKB, në paqe dhe me fqinjësi të mirë, është obligim i ynë për gjeneratat e reja, të cilat nuk duhet të rriten me urrejtje ndëretnike dhe me ngarkesa çfarë kemi pasur ne. E kemi fituar luftën dhe duhet ta fitojmë edhe paqen për qytetarët e të gjitha komuniteteve që jetojnë në shoqërinë tonë shumetnike”, ka thënë ndër të tjera Thaçi.