Paralajmërohen protesta të opozitës në tërë Shqipërinë deri më 30 qershor e pas

Ndërkohë që ndajnë vetëm 4 ditë nga data 30 qershor, kur maxhoranca do të shkojë në zgjedhje, mediet në Tiranë raportojnë detaje nga aksioni opozitar.

“Ditët e ardhshme, duke kulmuar më 30 qershor dhe pas kësaj date, do të jenë ditë protestash në të gjithë vendin. Opozita dhe qytetarët do të protestojnë në të 61 bashkitë e vendit në mbrojtje të demokracisë dhe rendit kushtetues dhe kundër farsës së votimeve të paligjshme”, bëjnë me dije burime nga PD, shkruan "Panorama".

Mësohet se gjithçka do të jetë në bashkëpunim me bashkëpunim me Aleancën Qytetare në Mbrojtje të Demokracisë.

“Partia Demokratike dhe aleatët e Opozitës së Bashkuar kanë njoftuar protesta në të gjitha bashkitë kundër votimeve njëpartiake, në kundërshtim me Kushtetutën. Protestat vënë në dukje bashkepunimin e Edi Ramës me bandat e drogës dhe krimit të organizuar. Protestat do të shtrihen në të gjithë vendin dhe sipas informacioneve do të zhvillohen në sheshe qendrore dhe pranë KZAZ-ve”- bëjnë me dije burimet.