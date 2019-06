Fillimi i korrikut “përvëlues” - temperatura deri në 40 gradë

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, ka njoftuar se në dy ditët e ardhshme në vendin tonë do të mbajë mot me diell, ku temperaturat maksimale do të arrijnë deri në 33 gradë Celsius.

Ndërkaq, sipas IHMK-së, temperaturat do të shënojnë pikën më të lartë në fillim të korrikut, kur merkuri në termometër pritet të regjistrojë vlera mbi 40 gradë Celsius.

“Fushat me presion të lartë atmosferik që kanë përfshirë Gadishullin e Ballkanit do të jenë të qëndrueshme gjatë këtyre dy ditëve, duke krijuar kushte për mot me diell dhe re të shpërndara. Temperaturat minimale parashihen të lëvizin ndërmjet 15-17 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës do të lëvizin ndërmjet 29-33 gradë Celsius. Pjesa jugore e kontinentit dhe jugperëndimore do të mbetet nën ndikimin e masave të fuqishme të ajrit afrikan, të cilat do të ndikojnë që merkuri në termometër të regjistrojë vlera mbi 40 gradë Celsius. Kjo situatë termike do të zgjasë 4-6 ditë. Te ne temperaturat do të rriten pas 3-4 korrikut”, thotë IHMK.

“Sa i përket fushave barike, ato janë dhe do të mbeten të larta, për disa milibar mbi vlerat e normales. Indeksi UV edhe më tej mbetet shumë i lartë, prandaj preferohet respektimi i këshillave të alarmuara nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Do të fryjë erë nga drejtimi i verilindjes e lehtë deri mesatare”, ka përfunduar IHMK.