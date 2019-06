Në Kosovë sot parashikohen reshje shiu e shkarkime rrufesh

Kjo javë do të ndikohet nga masat e ajrit me presion të ndryshueshëm atmosferik. Kjo situatë meteorologjike do të krijojë kushte për reshje shiu dhe shkarkime rrufesh.

Kjo situatë e paqëndrueshme meteorologjike do të vijojë edhe gjatë ditës së sotme, më tej pritet stabilizim i motit dhe masa të nxehta të ajrit që vijnë nga verilindja.

Temperaturat minimale parashihen të lëvizin ndërmjet 16-17 gradë celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 26-28 gradë celsius.

Indeksi UV mbetet mbi vlerat e normales, sidomos në rrafshin e Kosovës dhe kjo situatë do të ndikojë në kushtet biometeorologjike, për personat që kanë probleme me shëndet: tension, sheqer, rrugë të frymëmarrjes, probleme me zemër etj.

Do të fryjë erë kryesisht nga verilindja me shpejtësi 1-9m/s.