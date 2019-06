Janë përfunduar 14 km të rrugës Deçan-Plavë, pjesa tjetër përfundon më 2020

Rruga Deçan – Plavë pritet të përfundojë gjatë vitit 2020. Kështu tha për Radio Kosovën zëvendësministri i Infrastrukturës, Rexhep Kadriu.

Ndërkaq, sa i përket kontestit me Manastirin e Deçanit, Kadriu tha se pas takimeve mes përfaqësuesve të kishës ortodokse dhe Komunës së Deçanit, problemet pritet të tejkalohen.

”Punimet janë duke u zhvilluar me intensitet të shtuar në rrugën Deçan – Plavë. Sa i përket kontestit që kemi, janë duke u zhvilluar bisedimet ndërmjet Kishës Ortodokse e Komunës së Deçanit. Ne po punojmë, do ta vazhdojmë rrugën deri në kufirin me Malin e Zi”, ka thënë zëvendësministri i Infrastrukturës, Rexhep Kadriu

Ndërkaq, i pari i Deçanit, Bashkim Ramosaj, është shprehur optimist se do të tejkalohen edhe problemet me Manastirin atje, për një segment prej 5 kilometrash, gjë që do të mundësojë ndërtimin e rrugës edhe në Zonën e Veçantë të Manastirit.

”Kemi një problem ende të patejkalueshëm me Manastirin. Bëhet fjalë për një segment prej pesë kilometrash që ata nuk na kanë dhënën pëlqimin që ta shtrojmë atë pjesë. Ne jemi duke insistuar të marrim pëlqimin e tyre dhe po besoj që koha do ta zgjidhë edhe këtë problematikë”, ka thënë Ramosaj.

Ramosaj vë në theks se kjo rrugë është me rëndësi të veçantë për zhvillimin ekonomik të Deçanit, madje edhe për gjithë Kosovë e rajonin.

”Është rrugë që i kontribuon zhvillimit më të madh të komunës.. 70 për qind e ekonomisë sonë familjare varet nga kjo rrugë”, është shprehur Ramosaj.

Segmenti i parë i rrugës Deçan – Plavë, me gjatësi prej 14 kilometra e 200 metra, ka përfunduar, ndërsa do të vazhdohet segmenti i dytë, që është përafërsisht 13 kilometra.

Kujtojmë se punimet për asfaltimin e kësaj rruge kishin filluar në vitin 2014 nga ish- kryeministri Hashim Thaçi dhe ish-kryetari i Deçanit, Rasim Selmanaj. Në një pjesë të rrugës punimet rifilluan në fund të muajit prill të vitit 2018, pasi Ministria e Infrastrukturës ndau 12 milionë euro për rifillimin e punimeve. Ky projekt-infrastrukturor do të jetë i gjatë 28 kilometra dhe qeverisë do t’i kushtojë 50 milionë euro.