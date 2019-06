Rama: Nuk negociojmë demokracinë, zgjedhjet më 30 qershor

Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama tha se Shqipëria do të shkojë në zgjedhje me 30 qershor, edhe pse opozita dhe presidenti Ilir Meta thonë se mbajtja e tyre është anuluar.

Kryeministri Rama, gjatë intervistës, flet edhe për përgjimet ku partia e tij del se është e përfshirë në manipulim të procesit zgjedhor, flet për mungesën e Gjykatës Kushtetuese në vend dhe procesin e hapjes së negociatave për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Rama nuk e fsheh drojën se kriza politike mund ta pengojë këtë proces, por duke iu referuar protestave dhe kritikave të opozitës, thotë se “demokracia nuk do të negociohet”.

Radio Evropa e Lirë: Kryeministër Rama, Shqipëria ka hyrë në një krizë institucionale dhe politike për shkak të mosmarrëveshjes në mes të kryeministrit dhe presidentit për datën e zgjedhjeve, por edhe për shkak të opozitës e cila po proteston që nga fillimi i vitit. Ku e shihni zgjidhjen dhe si do ta ruani stabilitetin politik në vend?

Edi Rama: E qartë, është zgjidhja që mbështet gjithë komuniteti ndërkombëtar dhe patjetër edhe shumica dërmuese e popullit shqiptar, që do të thotë se zgjedhjet nuk janë të politikanëve, janë të popullit. Populli ka të drejtë të zgjedh në ditën e përcaktuar nga Kushtetuta dhe nga ligji dhe politikanët kanë detyrë të paraqiten para popullit. Kush nuk paraqitet para popullit është i lirë ta bëjë, por historia ka treguar se jo vetëm nuk fiton asgjë, por përkundrazi paguan një kosto të madhe politike.

Radio Evropa e Lirë: Më 30 qershor ju insistoni të shkoni në zgjedhje, ndërkohë që 27 nga 61 bashki të Shqipërisë, thonë se nuk do ta mbështesin këtë proces, përkundrazi ata insistojnë që do të përpiqen ta pengojnë atë. A mendoni se mund të mbahen zgjedhje në gjysmën e Shqipërisë?

Edi Rama: Zgjedhjet do të mbahen në gjithë Shqipërinë. Ata që përpiqen ta pengojnë janë gabim, luajnë me zjarrin sepse djegin veten në raport me ligjin dhe ligjet janë të qarta, zgjedhjet kanë një administratë zgjedhore, kanë një gjykatë zgjedhore dhe bazuar edhe në opinionin e kahershëm të Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, çdo problem i kujtdo me zgjedhje adresohet në Gjykatën Speciale Zgjedhore dhe askund tjetër. Kështu që, janë përpjekje të dëshpëruara të cilat nuk kanë asnjë shans që të përmbysin bazën e rregullave të bashkëjetesës demokratike. Nuk është problemi se unë insistoj që të shkojmë në zgjedhje, unë insistoj që të respektohet Kushtetuta dhe e drejta e popullit për të zgjedhur.

Radio Evropa e Lirë: Megjithatë, presidenti e shfuqizoi dekretin për datën e zgjedhjeve. Gjykatën Kushtetuese Shqipëria nuk ka për momentin.. ku do të vërtetohet vlefshmëria e këtij vendimi, por edhe vlefshmëria e mbajtjes së zgjedhjeve?

Edi Rama: Gjykata Kushtetuese e ka dhënë opinionin e vet disa vjet më parë dhe ka nënvizuar se aktet e presidentit janë akte individuale të cilat kur lidhen me zgjedhjet, adresohen në Gjykatën përkatëse që është kolegji zgjedhor dhe askund tjetër. Kështu që jemi të qartë në këtë pikë. Për sa i përket aktit të presidentit për ç’dekretimin e zgjedhjeve është një akt absolutisht i pavlefshëm si dhe bën një shkelje të rëndë të Kushtetutës për të cilën presidenti është në procedurë shkarkimi në Parlamentin e Shqipërisë.

Radio Evropa e Lirë: Gazeta gjermani “Bild” nxori një numër regjistrimesh ku dyshohet se ka përfshirje të Partisë Socialiste në manipulimin e procesit zgjedhor. Zotëri kryeministër, ju si kryetar i Partisë Socialistë, a jeni të gatshëm të përballeni më këto akuza dhe si do t’i adresoni ato?

Edi Rama: Faleminderit për pyetjen dhe pyetja që pason këtë pyetje është pse këto përgjime nuk janë përdorur për të bërë një hetim shterues?! Pse prej 2016-s, këto përgjime janë mbajtur mbyllur dhe nuk është bërë asnjë hetim, dhe pse këto përgjime të mbyllura janë dërguar te partia e opozitës dhe pse partia e opozitës këto përgjime i dërgon në Gjermani për t’i paraqitur si zbulime gjermane?!

Këto nuk janë zbulime gjermane, këto janë përgjime të Prokurorisë shqiptare të cilat në mënyrë të paligjshme janë keqpërdorur duke thyer rënd sekretin hetimor dhe përgjigjja është e thjeshtë, përsëri e dhimbshme, por e thjeshtë, përgjimet janë kthyer nga një bazë për të hetuar, në ushqim për të helmuar njerëzit dhe për të helmuar opinionin ndërkombëtar në prag të çeljes së negociatave edhe pse gjithë çfarë po ndodhë në Shqipëri është një përpjekje e dëshpëruar për të frenuar çeljen e negociatave.

Pse? -Sepse me çeljen e negociatave fillon bashkëbisedimi për anëtarësim me kapitujt e drejtësisë dhe nuk është thjeshtë çështje çfarë ligjesh ka Shqipëria apo si po e pastron sistemin e drejtësisë përmes ‘vettingut’, por Shqipëria duhet të provojë që ka një sistem drejtësisë, që i vendosë të gjithë të barabartë përpara ligjit dhe ndëshkon këdo, që nga më të gjatët gjerë të më të shkurtrit, që nga më të fortët deri te më të dobëtit kur ata shkelin ligjin dhe këtë e dinë shumë mirë organizatorët e gjithë këtij plani dhe nxitësit e gjithë kësaj dhune.

Radio Evropa e Lirë: A mendoni se Bashkimi Evropian, megjithëse nuk dha datë të hapjes së negociatave dhe sinjale pozitive, do të hezitojnë për këtë datë për shkak të zhvillimeve politike dhe krizës në Shqipëri?

Edi Rama: Rreziku që ky plan, qartësisht anti-kombëtar të mund të funksionojë është real sepse në fund të fundit, e gjithë kjo që ndodh nuk ndihmon ata që duan të na ndihmojnë dhe ushqen ata që s’duan të na ndihmojnë, kështu që rreziku është real, por sidoqoftë, përpjekjen do ta bëjmë deri në fund.

Radio Evropa e Lirë: Bashkësia ndërkombëtare dhe miqtë e Shqipërisë kanë bërë thirrje që kjo krizë të zgjidhet me dialog të brendshëm politik. A keni ndonjë ofertë për opozitën dhe ku është kompromisi?

Edi Rama: Unë kam insistuar për dialog, gjithmonë. Kam bërë të gjitha përpjekjet për dialog. E vetmja gjë që nuk mund të negociohet është demokracia dhe patjetër nuk mund të negociohen edhe afatet kur populli duhet të marrë fjalën, këto janë të panegociueshme, gjithçka tjetër është lehtësisht e negociueshme.