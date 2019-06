Operacioni me organet gjermane kundër krimit të organizuar, konfirmon kredibilitetin e institucioneve të Kosovës

Prishtinë, 19 qershor - Ministri i Drejtësisë, Abelard Tahiri, në bazë të kompetencave të Ligjit për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar në Çështje Penale, ka autorizuar një operacion të përbashkët mes organeve vendore dhe atyre gjermane kundër krimit të organizuar.

Bazuar në Marrëveshjen Dypalëshe në fuqi, autoritetet vendore në bashkëpunim me ato gjermane, realizuan një nga operacionet më të suksesshme, që rezultoi me mbledhjen e dëshmive materiale, si dhe ngrirjen e pasurisë për disa të dyshuar, lidhur me veprën penale “Pastrimi i parave”.

Deklarata e plotë e ministrit Tahiri:

Nën kompetencat që më lejon ligji për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar në Çështje Penale, kam autorizuar një operacion të përbashkët në mes të organeve vendore dhe atyre gjermane në luftë kundër krimit të organizuar, i cili është zhvilluar në disa lokacione të Republikës së Kosovës.

Profili i Republikës tonë çdo ditë e më shumë është duke u fuqizuar në partneritet bilateral dhe multilateral kundër krimit, në rang me vendet e Bashkimit Evropian dhe më gjerë.

Gjatë vitit të kaluar vetëm me Gjermaninë kemi realizuar 33 ekstradime. Operacioni i djeshëm tregon thellimin e bashkëpunimit mes dy vendeve, dhe konfirmon edhe njëherë kredibilitetin e institucioneve tona karshi partnerëve tanë ndërkombëtarë.

Si ministër i Drejtësisë, jam përpjekur dhe do të përpiqem vazhdimisht që emri i Republikës së Kosovës të mos jetë referencë e krimit të organizuar dhe që shteti ynë të mos jetë vendstrehim, as vend transit dhe as vend i origjinës së kriminalitetit.

Do të vazhdojmë tutje me përkushtim që kjo qasje e jona kundër krimit të organizuar të marrë dimension të plotfuqishëm në të gjitha nivelet.