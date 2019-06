Kosnett kujton viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës

Në Ditën Ndërkombëtare për Eliminimin e Dhunës Seksuale në Konflikte, ambsadori amerikan në Kosovë, Philip Kosnett ka thënë se nderon të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës, dhe ata që kërkojnë drejtësi për këta persona në Kosovë dhe gjithë botën.

Sipas organizatave që merren me mbrojtjen e të drejtave të kësaj kategorie, në Kosovë janë rreth 20 mijë viktima të dhunimit gjatë luftës së vitit 1999.

Today, on International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict, we recognize the survivors of wartime sexual violence and all those working to seek justice for survivors in #Kosovo and around the world. #EndRapeinWar