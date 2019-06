Moti sot në Shqipëri

Gadishulli i Ballkanit do të vazhdojë të jetë në influencën e anticiklonit afrikan i cili do të mbajë temperatura shumë të larta në territorin e Shqipërisë dhe Kosovë.

Në Shqipëri, sot moti do të jetë me kthjellime në ultësirën Perëndimore dhe zhvillime të vranësirave në Juglindje ku do të pasohen nga reshje shiu të izoluara, transmeton tch.

Era do të jetë me drejtim Veriperëndim (NW) me shpejtësi 8-10 m/sek në bregdet. Valëzimi i forcës 4 me lartësi vale 1,0–1,5 metër në det të hapur.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore 18/35°C

Zonat e ulëta 22/38°C

Zonat bregdetare 22/36°C