Fabrizi: Dialogu Kosovë-Serbi duhet të vazhdojë pa vonesa

Shefi i Zyrës së BE-së në Serbi, Sem Fabrizi, ka thënë se është e nevojshme që të gjendet një zgjidhje gjithëpërfshirëse ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, që do të ishte në dobi të qytetarëve të rajonit.

Ai thotë se për të arritur këtë marrëveshje nuk duhet të ketë vonesa.

Fabrizi ka përsëritur edhe një herë qëndrimin e BE-së, se do të vazhdojë mbështetjen e dialogut, duke iu referuar fjalëve që ka thënë përfaqësueseje e lartë e BE-së, Federica Mogherini se ‘status-quo është një situatë e paqëndrueshme”, shkruan Tanjug, transmeton rtk.

Derisa vijnë këto thirrje të BE-së për vazhdim të dialogut, kryeministri Haradinaj është duke qëndruar për një vizitë zyrtare në Berlin, ku po takohet me kancelaren gjermane, Angel Merkel.

Në këtë takim temë qendrore do të jetë vazhdimi i dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Një përpjekje e njëjtë sikurse në Samitin e Berlinit, do të bëhet edhe në Samitin e Parisit që do të mbahet me 1 korrik të këtij viti.