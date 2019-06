Bërnabiq nuk tërhiqet nga fyerja e shqiptarëve, “Kam thënë të vërtetën se ata zbritën nga mali”

Kryeministrja e Serbisë, Ana Bërnabiq nuk ka kursyer fjalorin më të egër ndaj shqiptarëve e liderëve të saj gjatë një interviste për transmetuesin publik të Serbisë, RTS-në. Po ashtu ka thënë se nuk ndien nevojë që të kërkojë falje për deklaratën e saj se në negociatat me Prishtinën, Beogradi ka punë me "njerëz që sapo kanë zbritur nga mali". Ajo ka deklaruar se nuk do të kërkojë falje për këtë deklaratë, meqë e konsideron për të vërtetë, citohet nga mediat serbe, transmeton Koha.net.

Ajo nuk ka hezituar të thotë se "do të dëshiroja të mos isha e detyruar të jem në të njëjtën hapësirë me Haradinajn (me kryeministrin Ramush Haradinaj - plotësim ynë), porse kjo është punë e imja për shkak të paqes dhe stabilitetit".

Bërnabiq ka shtuar se “udhëheqësit e Prishtinës do t'i quaja njerëz nga ushtria sikur të mos kishin qenë pjesëtarë të grupit terrorist".

"Unë nuk di si t'i quaj ata njerëz, e të më kuptojnë se me kë kemi punë. Është tepër e vështirë, ndërsa është parë se është gati e pamundur që me ata njerëz të negociohet. Ata vetë e thonë se nëse nuk ia dalin që Serbia ta njohë Kosovë se do të kthehen në mal", është shprehur ajo, duke shpërfaqur kështu gjithë mentalitetin nacional-shovenist të pafrenueshëm.

Sipas saj ajo do të dëshironte që negociatat e palës tjetër t'i udhëhiqnin profesorët. "Kam miq shqiptarë... Fatmir Limajn, Hashim Thaçin, Ramush Haradinajn nuk i respektoj dhe do të dëshiroja që të mos isha e detyruar të jem në të njëjtën hapësirë me Haradinajn, por kjo është puna ime për shkak të paqes e të stabilitetit dhe të ardhmes së gjeneratave të reja", është shprehur kryeministrja serbe.

Ajo është shprehur e zemëruar ndaj Bashkimit Europian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që "e detyrojnë si grua të ulet me njerëz përgjegjës për gjëra më të këqija", transmeton Koha.net.

E pyetur se çfarë pret nga samiti në Paris, ajo është përgjigjur se "nëse organizohet nga Franca, do të jemi atje".

Ka thënë se nuk e di "pse flitet për rikufizim kur nga pala tjetër askush nuk flet për kompromis, e as për diçka tjetër pos për njohjen e pavarësisë së Kosovës".

Reagimet ndaj deklaratave të tilla, shumë fyese për shqiptarët, të kryeministres së Serbisë, Ana Bërnabiq, kanë qenë të ashpra jo vetëm nga pala shqiptare, por edhe nga personalitete të respektuara të skenës politike ndërkombëtare, rikujton Koha.net.