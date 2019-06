Në Shqipëri sot ditë me shi

Edhe dita e martë do të mbetet nën ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, moti do të jetë me alternime vranësirash dhe intervale të shkurtra kthjellimesh.

Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak parashikohen reshje shiu në orët e para të 24-orëshit me intesitet të ulët, ndërsa në qarqet Lezhë, Shkodër, Durrës, do të ketë reshje shiu me intensitet deri mesatar. Në orët e mesditës dhe kryesisht të pasdites kemi riaktivizim të reshjeve të shiut, përgjatë relieveve kodrinore malore, ku reshjet do të jenë edhe në formën e shtrëngatave.

Breshër i izoluar në orët e mesditës.

Në mbrëmje reshjet ndërpriten në të gjithë territorin.

Era do të fryjë me drejtim juglindje-jugperëndim 1-10 m/sek.

Valëzimi parashikohet i forcës 2-3 ballë me lartësi vale 0.5-0.8 metër.

Qytetet Temperaturat në °C Sigla

Shkodër 16/23 Diell shi

Lezhë 16/22 Diell shi

Durrës 16/23 Diell shi

Tiranë 16/23 Diell shi

Berat 14/23 Diell shi

Vlorë 16/21 Diell shi

Sarandë 15/22 Diell shi