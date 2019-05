Ambasadori gjerman ironizon me Bërnabiqin: Gjermanët janë adhurues të maleve

Ambasadori gjerman në Kosovë, Christian Heldt ka ironizuar me kryeministren serbe, Ana Bërnabiq, duke thënë se gjermanët janë adhurues të maleve.

Bërnabiq ditë më parë bëri fyerje raciste ndaj politikanëve shqiptarë duke thënë se, “janë të ardhur nga malet”, transmeton Koha.net.

Në një postim në Twitter, Heldt ka shkruar, “gjermanët janë adhurues të maleve. Sapo dola prej malit, shihemi sërish”.

🇩🇪 are great fans of 🌳🌲See you on the next #Waldspaziergang #PlantaTreeChallengeKosovo #literallyjustemergedfromthewoods pic.twitter.com/9IQuGogymc