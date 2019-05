Sot në Shqipëri mot i ndryshueshëm

Sipas Meteoalb, Shqipëria do të karakterizohet nga kthjellime dhe vranësira kalimtare në pjesën e parë të ditës, por vranësira më të theksuara do ketë në mëngjes në zonat jug-perëndimore.

Pas mesditës do të ketë zhvillim të vranësirave në pjesën më të madhe të territorit shqiptar, ku do të ketë shira të dobët dhe të izoluar reshjet e shiut do të jenë në formë rrebeshi.

Temperaturat do të variojnë nga 11 gradë Celsius në 29 gradë Celsius. Era do të fryjë me shpejtësi 35 km/h në drejtimin veriperëndimor duke shkaktuar në det dallgëzim 3 ballë./Tv klan/