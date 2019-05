Miratohet projekt-rregullorja për organizimin e brendshëm të MIE-së dhe nisma për marrëveshjen trepalëshe me BE-në dhe Shqipërinë

Zëvendësministri i Integrimit Evropian, Lirak Çelaj, në Mbledhjen e Qeverisë së Kosovës të cilën e kryesoi kryeministri Ramush Haradinaj, arsyetoi projekt-rregulloren për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në këtë Ministri dhe nismën për Marrëveshjen financiare trepalëshe, Bashkimit Evropian, Kosovës dhe Shqipërisë.

Përmes një komunikate për media bëhet e ditur se këto dy propozime u miratuan nga Kabineti qeveritar, transmeton Koha.net.

Ministria e Integrimit Evropian, mbulon një gamë të gjerë fushash të koordinimit, bashkërendimit, monitorimit dhe raportimit me fokus në procesin e integrimit Evropian të Republikës së Kosovës.

“Kjo projekt-rregullore krijon një bazë më të konsoliduar të menaxhimit të detyrave dhe përgjegjësive brenda Ministrisë së Integrimit Evropian karshi institucioneve të linjës në procesin e integrimit evropian”, tha Çelaj dhe shtoi se projekt rregullorja ka marr pëlqimin e Ministrisë së Administratës Publike dhe Ministrisë së Financave.

Po ashtu, ai ka prezantuar për miratim në parim të nismës për lidhjen e Marrëveshjes financiare trepalëshe mes Bashkimit Evropian, Kosovës dhe Shqipërisë për vitin 2018. Marrëveshja ka të bëjë me zbatimin e programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar që financohet në kuadër të Instrumentit të Para-Anëtarësimit (IPA) në mes të Kosovës dhe Shqipërisë.

Programi i bashkëpunimit ndërkufitar me fondet e BE-së, potencoi Çelaj, synon të rrisë bashkëpunimin rajonal dhe të nxisë zhvillimin e zonave kufitare ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë.

Prioritetet e këtij programi mes dy vendeve janë: Mbrojtja mjedisore, adaptimet ndaj ndryshimeve klimatike, si dhe parandalimi dhe menaxhimi i rrezikut, Turizmi dhe trashëgimia kulturore dhe ajo natyrore, si dhe Rinia dhe arsimi me fokus në gjenerim të punësimit.

Pas miratimit të kësaj nisme, do të vazhdojmë konsultimet me Komisionin Evropian, në pajtim me procedurat e brendshme qeveritare dhe do të nënshkruhet marrëveshja në kohën e paraparë.