Shala: Për shkak të barrierave, eksporti i Kosovës është më i ulëti në rajon

Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, Endrit Shala, ka thënë se bizneset kosovare po përballet me shumë barriera gjatë eksportit të tyre nëpër vendet e CEFTA-së, për arsye krejt politike.

Shala duke folur në forumin ekonomik mbarë-shqiptarë “Mundësia dhe sfidat e marrëdhënieve tregtare Kosovë-Shqipëri”, tha se barrierat e bizneseve kosovare rrallë herë janë raportuar, por sipas tij, janë evidente dhe pikërisht këto barriera janë arsyet themelore për bilancin tregtar që ka Kosova aktualisht, mirëpo, MTI po e bënë të pamundurën që t’i eliminojë.

“Ekonomia e Kosovës është ndër ekonomitë që ka më së paku eksporte në raport me vendet tjera anëtare të CEFTA për shkak të arsyeve politike, barrierave tarifore dhe jo-tarifore që janë vendosur nga vendet e CEFTA në raport me eksportuesin kosovar. Këto barriera rrallë herë janë raportuar nga institucionet tona përgjegjëse, por as nga përfaqësuesit e bizneseve. Fatmirësisht, pas vitit të kaluar, pas kryesimit tim në CEFTA gjatë vitit 2018, ky raport ka filluar të ndryshojë. Tashmë, secila barrierë që ekziston gjatë eksportit të produkteve Kosovare përveç që raportohet ne do të bëjmë të pamundur edhe ta eliminojmë”, theksoi ministri Shala.

Ai i ka ftuar nga bizneset nga Shqipëria që t’i raportojnë barrierat në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë.

“Prodhimet tona andej dhe këndej nuk duhet të trajtohen nga qeveritë tona ndryshe, ato duhet të trajtohen pa dallim, si prodhime shqiptare”, tha Shala.

Ai bëri të ditur se shumë raporte mbi barrierat tarifore dhe jo tarifore që ekzistojnë në kuadër të vendeve anëtare të CEFTA, organizatë kjo që përfshinë të gjithë vendet e rajonit, del që Kosova është vendi më i diskriminuar sa i përket barrierave të vendosura nga këto vende.

“Prandaj si rezultat i këtyre barriera edhe eksporti Kosovar është më i ulëti në rajon”, tha Shala.

Ministri Shala tha se Tregjet e CEFTA-s duke përfshirë tregun e Shqipërisë janë destinacioni kryesor i eksporteve të Kosovë dhe sipas tij, çdo pengesë me të cilën eksportuesit ballafaqohen për qasje në këto tregje ka implikime domethënëse në rritje dhe zhvillim.

“Në bazë të disa analizave dhe studimeve të bëra nga MTI, del që Kosova ka pësuar një deficit strukturor në rritje në tregtinë e saj rajonale, duke u bërë destinacioni kryesor i importit për eksportet e anëtarëve të tjerë të CEFTA-s”, tha Shala.

“Por tashmë, kjo po ndryshon, sepse ne po i adresojmë të gjitha ankesat e eksportueseve tanë në rajon dhe më gjerë, të gjitha këto probleme të paraqitura do të zgjidhen ose ne do të vendosim reciprocitet. Bilanci tregtar i Kosovës do të ndryshoj, sepse prodhimet tona janë të standardeve të kërkuara, dhe çështjet politike nuk duhet dhe nuk do të ndikojnë në këtë rritje të eksportit dhe ekonomisë kosovare”, tha Shala.

Ministri iu kë bërë thirrje prodhuesve që të shfrytëzojnë këto kohë që t’i rrisin shkëmbimet tregtare.

“Kur tregtia me Serbinë është rënë në minimum si rezultat i masës 100 % të propozuar nga unë në mënyrë që të fitoni treg në republikën e Kosovës. Ne jemi shumë të interesuar që të gjitha produktet serbe por edhe te vendeve tjera të zëvendësohen me prodhimet tuaja”, tha ministri Shala.