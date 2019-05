Moti do të jetë vranësira mesatare deri të dendura të cilat në mesditë do të pasohen nga reshje shiu dhe stuhi të izoluara në të gjithë vendin. Era do të jetë me drejtim jugperëndim (SW) me shpejtësi 10-20 m/sek në bregdet. Valëzimi i forcës 4-5 me lartësi vale 1,0–2,0 metër në det të hapur. Temperaturat do të jenë me rënie.

Temperaturat:

Zonat malore 9/18°C

Zonat e ulëta 13/22°C

Zonat bregdetare 14/21°C