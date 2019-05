Ramadani komandantit të KFOR-it, Kosova synon anëtarësimin në NATO

Zëvendësministri i Mbrojtjes, Burim Ramadani, ka pritur sot komandantin e KFOR-it, gjeneralmajor Lorenzo D’Addario, me të cilin ka biseduar për angazhimet në kapacitetin e Koordinatorit Nacional për Integrim dhe anëtarësim në NATO.

Ramadani përmes një postimi në llogarinë e vet në “Facebook”, ka shkruar se Kosova ka synim shtetëror anëtarësimin në NATO dhe e kupton rrugën në këtë proces.

“Duke qëndruar në planifikimet afatgjata dhe graduale për zhvillimin dhe modernizimin e sektorit të sigurisë sipas standardeve demokratike, institucionet e Kosovës janë të përkushtuara në transparencë, bashkëpunim dhe angazhim me partnerët ndërkombëtarë. Ne jemi të kënaqur me bashkëpunimin dhe koordinimin që kemi tash e 20 vjet me misionin e KFOR-it në Kosovë. Kosova është e përkushtuar për paqe, siguri, stabilitet dhe bashkëpunim me të gjithë”, ka shkruar Ramadani.