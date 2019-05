Ekathimerini: Bisedimet për rivendosjen e kufijve të Ballkanit rrezikojnë përplasje

Zyrtarët shqiptarë nuk janë shumë bindës kur flasin për një Shqipëri të Madhe si propagandë serbe dhe ruse të dizajnuara për të kultivuar frikën e Shqipërisë. Kështu e nis shkrimin gazeta greke “Ekathimerini” lidhur me bisedimet për ndryshimin e kufijve në Ballkan.

Faktet flasin vetë. Një postim i fundit në Facebook nga Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, nxiti natyrshëm kontradikta. Thaçi tha se gjatë një takimi të fundit me kryeministrin shqiptar Edi Rama diskutuan “domosdoshmërinë e hapjes së plotë të kufirit Kosovë-Shqipëri dhe krijimin e një zone shqiptare pa kufi, nën ombrellën euroatlantike”. Kjo zonë, shtoi ai, duhet të përfshijë zonat në Serbinë jugore me shumicë shqiptare.

Shqiptarët kanë ndjekur sistematikisht një politikë të “bashkimit kombëtar”, vijon më tej gazeta greke, me qëllim të krijimit të asaj që zakonisht quhet “Shqipëria Natyrore” (në thelb një mënyrë tjetër për të thënë Shqipërinë e Madhe, për të zbutur reagimet nga vendet fqinje dhe lojtarët e fortë gjeopolitikë). Shqipëria dhe Kosova tashmë kanë një kurrikulum të përbashkët, si dhe ambasada të përbashkëta dhe misione diplomatike. Në vitin 2014, qeveria shqiptare hoqi lejet e punës për shqiptarët etnikë nga Kosova dhe Lugina e Preshevës në Serbi. Pak ditë më parë, masa u shtri për shqiptarët etnikë në Maqedoninë Veriore dhe Malin e Zi.

Për momentin, plani duket të jetë krijimi i një Schengen Shqiptare, siç ishte, me heqjen e kufijve midis dy vendeve. Ata po e shtyjnë atë hap pas hapi, duke rrezikuar një përplasje ndaj popullsisë jo etnike shqiptare. Propozimi amerikan për një shkëmbim territori midis Kosovës dhe Serbisë lehtëson planet e tyre për një territor të vetëm shqiptar, duke parashikuar bashkimin e Luginës së Preshevës, ku popullsia është kryesisht shqiptare etnike, me Kosovën – një hap i madh drejt bashkimit të shqiptarëve etnikë në të gjithë gadishullin e Ballkanit.

Lidershipi serb reagoi ndaj fjalëve të Thaçit. Megjithatë – siç tregojnë komentet nga Presidenti Aleksandar Vuçiç dhe Ministri i Jashtëm Ivica Daçiç – nuk është kundër idesë së një shkëmbimi territori. Kjo është për shkak se një ndryshim kufitar në Kosovë do ta bënte më të lehtë që serbët e Bosnjes të bashkohen me Serbinë, e cila ndërkohë do të ketë rivendosur kontrollin mbi pjesën më të madhe të serbëve etnikë të Kosovës në veri të lumit Ibër.

Në këtë mënyrë, një Serbi e Madhe do të dilte së bashku me një Shqipëri të Madhe. Dy mosmarrëveshje të pazgjidhura historike në Ballkan, çështja shqiptare dhe serbe, do të ishin zgjidhur, por në rrezik të një efekti domino më të gjerë kufitar. Gjermanët janë natyrshëm të shqetësuar. /abcnews.