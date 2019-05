STIKK në javën kosovare të tik-ut në Nju Jork dhe konferencën ‘Smart cities new york’

Nga e hëna, 13 maj, e deri të premten me 17 maj, në Nju Jork të Shteteve të Bashkuara të Amerikës është duke u mbajtur java Kosovare e TIK-ut nën mbikëqyrjen e Konsullatës së Përgjithshme të Republikës së Kosovës në Nju Jork.

Një falënderim i veçantë për këtë organizim i dedikohet Konsulles së Përgjithshme të Republikës së Kosovës në Nju Jork, Znj. Teuta Sahatqija, e cila është përkujdesur që Republika e Kosovës të përfaqësohet sa më denjësisht përgjatë Javës Kosovare të TIK-ut në Nju Jork. Gjatë tërë kohës, Znj. Sahatqija ka bërë një punë të palodhshme që delegacioni nga Kosova të ketë mbështetjen e duhur gjatë kësaj vizite dhe ishte ndër figurat kryesore e cila mundësoi pjesëmarrjen e delegacionit tonë në “Smart Cities New York” dhe promovimin e rinisë, dijes, eksperiencës dhe motivit që posedon Kosova për audiencën ndërkombëtare.

Përgjatë tërë javës janë planifikuar të organizohen disa aktivitete ku ndër qëllimet kryesore është promovimi i sektorit të TIK-ut në Kosovë para një audience ndërkombëtare dhe krijimi i partneriteteve në mes të kompanive Kosovare dhe atyre Amerikane të këtij sektori. Ndër aktivitetet e planifikuara përfshihen: vizita në kampusin e SAP Next-Gen, workshop rreth të bërit biznes në Shtetet e Bashkuara, workshop rreth të bërit biznes në Kosovë për kompanitë Amerikane, si dhe pjesëmarrja në konferencën ndërkombëtare “Smart Cities New York”, konferencë kjo e cila cilësohet si njëra ndër më të mëdhatë në Amerikën Veriore dhe e cila mbledh inovatorët dhe vendimmarrësit nga e gjithë bota të cilët janë duke punuar dhe zhvilluar teknologji të reja për përmirësimin e jetesës në qytetet e së nesërmes.

“Smart Cities New York” në edicionin e 3-të, nga data 13 deri më 15 maj, ju dha mundësi drejtuesve të qyteteve anë e mbanë globit, përfaqësuesve nga kompani të ndryshme dhe lidere të sektorit të TIK-ut dhe StartUp-ëve, për të diskutuar rreth teknologjisë së fundit dhe për të shkëmbyer eksperiencat e tyre rreth projekteve të cilat kanë të bëjnë me përmirësimin e kushteve të jetesës nëpër qytete duke i transformuar ato në më të jetueshme, të barabarta dhe të qëndrueshme. Gjatë kësaj konference, pjesëmarrësit poashtu kishin mundësinë të ndjekin fjalime nga folës të ndryshëm duke përfshirë: John Paul Farmer (City of New York); Jon McNeill (Lyft); Kajsa Ollongren (Kingdome of the Netherlands); Alice Charles (World Economic Forum); Eduardo Porter (The New York Times); Jan Vapaavuori (City of Helsinki); Ger Baron (City of Amsterdam) e shumë të tjerë.

Në këtë konferencë i pranishëm ishte edhe një delegacion nga Kosova i cili përbëhej nga: Shoqata e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit të Kosovës (STIKK) dhe përfaqësues nga kompanitë anëtare Manaferra; Cacttus; LinkPlus IT; Financial Core; Frakton; Tech Frame; INET; Sonnecto, si dhe Innovation Center Kosovo (ICK) së bashku me përfaqësues nga DataWis; Gjirafa.com; Cyberlance; Skins Agency dhe Zombie Soup. Poashtu, pjesë e delegacionit nga ana institucionale ishin edhe përfaqësues nga Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë; Ministria e Tregtisë dhe Industrisë; Konsullata e Përgjithshme e Republikës së Kosovës në Nju Jork, KIESA dhe Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë.

Pjesëmarrja në Javën Kosovare të TIK-ut në Nju Jork dhe “Smart Cities New York” është pjesë e projektit “Transformimi Digjital i Ekonomisë Kosovare” i përkrahur nga Ministria së Inovacionit dhe Ndërmarrësisë të Republikës së Kosovës. Poashtu duhet të falenderojmë edhe USAID Kosovo dhe Sida – Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete për mbështetjen e tyre përmes projektit Empower Private Sector Kosovo.

Rreth STIKK

Si një katalizator në industrinë dinamike të teknologjisë, STIKK përshpejton rritjen dhe progresin në ekonomi. STIKK ofron një platformë që bashkon liderët e teknologjisë për t’u lidhur dhe bashkëpunuar me njëri-tjetrin dhe mbështet me entuziazëm anëtarët që shtyjnë përpara kufijtë e teknologjisë.

Që nga themelimi në 2008, STIKK arriti suksese të shumta dhe u bë një nga shtytësit kryesorë të industrisë së TIK-ut dhe komunitetit të TIK-ut në Kosovë. Gjatë përpjekjeve drejt zhvillimit të vazhdueshëm të industrisë së TIK, STIKK ka realizuar projekte të shumta që kanë për qëllim promovimin e sektorit të TIK të Kosovës, përmirësimin e kornizës ligjore, implementimin e hulumtimeve dhe analizave specifike të industrisë si dhe të ndihmojë në zhvillimin e profesional të aktorëve të sektorit.

STIKK aktualisht ka mbi 200 anëtarë të cilët përfaqësojnë 90% të gjithë tregut të TIK në Kosovë. STIKK është e përkushtuar të ndihmojë rritjen afat-gjatë të sektorit të Teknologjisë së Informacionit dhe të Komunikimit të Kosovës, është e angazhuar në përmirësimin e mjedisit të biznesit për TIK, si dhe promovimin e kontributit të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në rritjen ekonomike dhe progresin shoqëror në Kosovë.

(Artikull i Sponsorizuar nga STIKK)