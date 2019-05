Kurteshi: Atyre që iu tha Thaçi ‘të dua’, nuk ekzistojnë më

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Sami Kurteshi, në Interaktiv të KTV-së, ka akuzuar presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, për vrasje.

Duke folur për “dashurinë” që presidenti ia shprehu në Komision, Kurteshi thotë se atyre që Thaçi iu ka shprehur dashuri, nuk ekzistojnë më.

“Atyre që Hashim Thaçi u ka thënë të dua, nuk ekzistojnë më. Nuk e di nëse ju ka shpreh dashuri apo urrejtje, por unë nuk frikohem nga ai”, ka shtuar ai.

“Ali Uka e Beadin Hallaqi nuk jetojnë më. Ata kanë qenë të afërt me zotin Thaçi, por nuk jetojnë më”, theksoi Kurteshi.

Deputeti i VV-së foli edhe për tema tjera, ndërsa u ndal edhe tek rreziku për korrigjimin e kufijve, duke theksuar se ky rrezik nuk ka kaluar as pas Samitit të Berlinit.

Ai thotë se me ardhjen e presidentit të SHBA-së Donald Trump në pushtet, tema e korrigjimit u riaktualizua derisa ka shtuar se me pushtetarët aktual rreziku nuk do të kalojë.

“Rreziku si koncept që e vë në dyshim qenien e Kosovës nuk ka kaluar me këta pushtetarë në pushtet. Ne kemi një politikë krejt ndryshe sa i përket shkëmbimit të territoreve, sepse me ardhjen e presidentit Trump, kjo çështje u aktualizua, ne nuk e dimë kush vjen në pushtet në Francë e vende tjera, kjo i bie që rreziku asnjëherë nuk kalon. Derisa ne kemi në krye të institucioneve pushtetarë të tillë, rreziku nuk do të kalojë”, thotë ai.

Ai u ndal edhe tek thirrja e seancës së jashtëzakonshme për gjendjen në Telekom, duke thënë se ideja është që të demaskohet kontrata me operatorin Z-Mobile.

Ai tutje ka thënë se kjo kontratë është shembulli më i mirë i krimit të organizuar dhe si e tillë duhet të ndalet në mënyrë që të parandalohet shkatërrimi i Telekomit.

“Është në pyetje një operator shtetëror dhe 2500 vende të punës që një numër i madh i tyre janë futur këto dy vitet e fundit. Por në fund është një operator që buxhetit të vendit i ka dhënë shumë”, ka thënë ai.

Kurteshi në emisionin “Interaktiv” të KTV-së ka akuzuar presidentin Hashim Thaçi për gjendjen e Telekomit derisa Devollët i ka quajtur sekserë të këtij krimi.

“Koka e krejt këtij krimi ekonomik është Hashim Thaçi dhe Devollët janë sekserët e këtij krimi. Duhet të demaskohen të gjitha veprimet kriminale që të shpëtohet Telekomi. Burimi i të ardhurave të këtyre punëtorëve nuk duhet të shkojë në xhepat e Hashim Thaçit”, ka thënë ai.

Lidhur me mos-përgjigjen e presidentit Thaçi në Komisionin Hetimor për deportimin e gjashtë turqve, Kurteshi ka thënë se presidenti ka shfaqur sjellje të rrugaçit.

“Ky person me këtë emër është koka e krimit mafioz në Kosovë. Nuk kam asgjë kundër tij, dhe shumë mirë jemi mos me u taku kurrë në jetë”, tha ai duke shtuar se ata që nuk e kanë takuar presidentin, janë njerëzit me më fat në botë.

Ai thotë se krejt çka prodhon Kosova, presidenti Thaçi është në gjendje ta përlajë me fytin e tij derisa ka vënë në dyshim gjendjen e tij mendore duke thënë se ai bie në kundërshtim me deklaratat e tij brenda një kohe të shkurtë.

“Ju keni parë deklaratat e tij ku brenda pak kohësh bie në kundërshtim me veten. Tash po bie në kundërshtim lidhur me taksën”, ka thënë ai.

Lidhur me mos-përgjigjen e Thaçit në pyetjet e komisionit parlamentar dhe dyshimet e tij për ekspertin ndërkombëtar, ai i ka quajtur banale.

“Nëse nuk ke çka me fshehë, atëherë çka ke kundër. Eksperti është votuar njëzëri edhe nga deputetët e PDK-së. Këta të PDK-së nuk kanë lënë asnjë metodë pa e përdorur për të penguar punën e Komisionit dhe kjo tregon se këtu është bërë krim”, thotë ai.

Ai thotë se deputetët e pozitës kanë shkuar aq larg saqë kanë futur duart në çantën e ekspertit për të marrë dokumente.

“Anëtarët e pozitës kanë shkuar aq larg sa kanë futur duart në çantën e ekspertit për të marrë dokumente, dhe këtu shpërfaqët natyra e tyre mafioze”, ka deklaruar ai.

Kurteshi foli edhe për mundësinë e shkuarjes në PDK, duke thënë se është vet figura e presidentit Thaçi ajo e ka ndaluar që të shkojë në PDK, pasi që sipas tij, veprimtaria dhe rrethi i tij shoqëror ishin pjesë e kësaj partie.

Ndërkaq ka shtuar se ai i njeh figurat e larta të SHIK-ut dhe se për zgjedhjen e tij si Avokat i Popullit ka thënë se duhet pyetur Bilall Sherifin dhe Jakup Krasniqin.

“Është Hashim Thaçi ai që më ka ndaluar që të shkoj në PDK sepse i gjithë rrethi im dhe veprimtaria ime ishte në PDK, dhe jo në Vetëvendosje. Unë i njoh njerëzit që kanë qenë në funksione të larta të SHIK-ut. Unë nuk e di pse presidenti më akuzon që kam qenë në SHIK, mirëpo mendoj që vuan psiqikisht nga ndonjë paradoks. Thirreni Bilall Sherifin dhe Jakup Krasniqin që të tregojnë se si unë jam zgjedhur Avokat i Popullit”, ka thënë ai.

Lidhur me deklarimet PSD-së se Vetëvendosja ka mbetur në njerëzit si Sami Kurteshi, ai ka thënë se deputetet e PSD-së janë naivë.

“Nuk duhet me u bë të pafytyrë me dal nëpër emisione e më thënë diçka për mua kur më kanë në komision. Ne po u themi faleminderit që keni shkuar (nga Vetëvendosja)”, ka thënë ai. Foli edhe për akuzat e PSD-së për Glauk Konjufcën se ka qenë pjesë e SHIK-ut, por i mohoi ato. Madje tha se as babai i tij, Sherif Konjufca, nuk ka qenë në SHIK, por ka qenë një gazetar dhe i burgosur politik.

Ai tutje tha se të gjithë që kanë dalë nga Vetëvendosja kanë përfunduar në PDK, e sipas tij, një gjë e tillë po ndodhë edhe me PSD-në.

Ai ka thënë se nuk përjashtojnë koalicionet përveç me ata të cilët kanë ide fashiste.