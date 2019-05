Policia nis kontrollimin e automjeteve të rënda, apel të mos qarkullojnë pa gjendje të mirë teknike

Policia e Kosovës, Njësia Rajonale e Komunikacionit Rrugor, me qëllim të parandalimit të aksidenteve në komunikacion, është në implementim e sipër të një plan operativ (filluar nga 02.05.2019) me fokus të veçantë në ndaljen dhe “kontrollimin e automjeteve të rënda”, siç janë autobusët dhe kamionët.

Gjatë javës së parë të implementimit të këtij plani gjatë kontrolleve në terren janë shqiptuar gjithsej 89 tiketa gjobitëse ku shumica nga mjetet e rënda transportuese janë gjetur në gjendjen jo të rregullt teknike.

“Policia e Kosovës apelon që në as një mënyrë mos të dilet në komunikacionin rrugor me mjete transporti, veturat dhe mjete për transport të udhëtarëve në qoftë se nuk i plotësojnë kushtet teknike për qarkullim në mënyrë që të rritet siguria për të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion. Policia e Kosovës do të vazhdojë me kontrolle në të gjitha segmentet rrugore të rajonit tonë, dhe të gjitha mjetet që hasen me gjendje jo të rregullt teknike do të largohen nga komunikacioni, duke i përcjell me gjoba përkatëse që i parasheh ligji mbi trafikun rrugor”, përfundon komunikata.