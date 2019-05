ORCA thotë të ketë demaskuar 8 profesorët “supermenë” të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike

Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim (ORCA) vitin e kaluar kishte denoncuar 8 profesorë të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike të cilët u avancuan në titullin e profesorit të rregullt, titullin më të lartë akademik në vendin tonë.

Por, sipas kësaj organizate, ata u avancuan në këtë pozitë në mënyrë jomeritore, me çka, sipas ORCA-s, kanë fituar kontratë të përhershme pune dhe nuk i detyrohen më asgjë Universitetit në raport me punën e tyre akademike.

Kjo organizatë thotë të ketë argumentuar se punimet që janë marrë parasysh për avancimin e tyre nuk janë të publikuara në revista kredibile pasi, sipas ORCA-s, të 8 profesorët kishin publikuar nga 7 deri në 19 punime brenda një periudhe 1 vjeçare e gjysmë.

Kjo gjë, sipas ORCA-s, është e pamundur, nëse për asgjë tjetër atëherë për faktin e thjeshtë se një profesor i inxhinierisë mekanike në Norvegji arrin të publikojë 0.96 punime në vit, pra as një punim të plotë.

Për këtë arsye, kjo organizatë thotë se kanë vendosur t’i konsiderojë “supermenë” profesorët tanë dhe ashtu i quajtën sa herë që folën për ta.

ORCA thotë se shumica e këtyre punimeve janë publikuar në dy revista për të cilat thotë të ketë patur dyshime sapo i kishte parë raportet e vlerësimit të profesorëve.

“Pas një analize profesionale, të ndihmuar edhe nga eksperti me famë botërore Jeffrey Beall, ORCA erdhi në përfundim që revistat ndjekin praktika të dyshimta”, deklaron kjo Organizatë në një komunikatë dërguar mediave.

Më tej tregon ecurinë e analizës:

Më 6 korrik 2018 ORCA ka zhvilluar komunikimin e parë me SCOPUS ku ka ngritur dyshimet për revistat duke dërguar analizën e bërë edhe me ndihmën e ekspertit Beall.

Më 16 korrik 2018 SCOPUS ka njoftuar ORCA-n se kërkesa e ORCA-s për rivlerësim të revistave do të zbatohet.

Më 19 korrik 2018 ORCA ka organizuar aksion publik simbolik para Rektoratit të UP-së përmes të cilit i bën thirrje Senatit të mos i avancojë kandidatët nga Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike. Po ashtu, ORCA ka njoftuar në mënyrë formale senatorët e UP-së me detajet e analizave për revistat në fjalë.

Megjithatë, më 23 korrik 2018, Senati avancon 8 profesorët e rregullt të denoncuar nga ORCA.

Më 13 gusht 2018 SCOPUS njofton ORCA-n se revistat zyrtarisht dhe formalisht janë futur në rivlerësim.

“Ndërkohë më 26 nëntor 2018 ORCA ka përfunduar investigimet shtesë për të gjitha punimet e profesorëve të denoncuar dhe ka formuar një dosje masive prej 492 faqesh që i është dërguar Këshillit të Etikës. Në këtë dosje bëhet e qartë se në 36 punimet e 8 profesorëve së bashku, ka kopjim pa citim apo referencim, gabime drejtshkrimore e gramatikore, si dhe paraqitje të të njëjtës përmbajtje me dy tituj si dy punime të ndryshme”, thotë ORCA në këtë komunikatë.

Ndërkaq, deklaron se argumenti kryesor i profesorëve të denoncuar ishte se ata kishin përmbushur kriteret formale, “pra ata argumentonin se revistat përmbushnin kriteret e kërkuara me ligjet në fuqi pasi ato ishin të indeksuara në platformën SCOPUS”.

“Gjithçka tjetër ishte fjala jonë kundër fjalës së tyre deri para disa javësh, pra më datën 23 prill 2019, kur SCOPUS njofton ORCA-n se revistat nuk janë më pjesë e indeksimit për vitin 2019 e tutje”, thekson ORCA.

Në njoftimin se ato revista nuk janë pjesë e indeksimit për vitin 2019, sipas ORCA-s, thuhet:

publikuesi është informuar se mbulimi i SCOPUS për të dy titujt nuk vazhdon për vitin 2019 e tutje. Po ashtu vendimi nga Bordi Këshillëdhënës për Përzgjedhjen e Përmbajtjes i SCOPUS do të jetë final dhe nuk do të rishikohet.

“Vlerësimi i Scopus për marrjen e vendimit për t'i hequr nga lista për vitin 2019 këto dy revista shkencore është mbështetur në vlerësimin për veprimtarinë e tyre gjatë vitit 2017/2018, kur edhe kanë publikuar e kur janë avancuar 8 profesorët e FIM”, thekson ORCA, ndërsa shton se 8 profesorët universitarë Janë avancuar në mënyrë jomeritore në titullin e profesorit të rregullt.

“Ahmet Shala – Dekan i Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike, profesor dhe senator në UP, Ramë Likaj – Këshilltar për arsim i kryeministrit aktual, profesor dhe senator në UP, Azem Kyçyku – profesor në UP, Mirlind Bruçi – profesor në UP, Naser Lajqi – profesor në UP, Nexhat Qehaja – profesor në UP, Rexhep Selimaj – profesor në UP dhe Xhevat Berisha – profesor në UP janë avancuar në mënyrë jomeritore në titullin e profesorit të rregullt me çka kanë fituar kontratë të përhershme pune dhe nuk i detyrohen më asgjë Universitetit në raport me punën e tyre akademike. Sot mund të themi pa asnjë hezitim, se supermenë nuk ka, ka veç profesorë jomeritorë”, thotë ORCA.

“Prandaj, pas fakteve të sjella sot, ORCA pret nga Këshilli i Etikës që t’i rekomandojë Senatit heqjen e titujve të fituar dhe marrjen e masave disiplinore ndaj të avancuarve jomeritorë”, përfundon reagimi i ORCA-s.