Vijojnë dezertimet nga PD, edhe 24 karrige bosh nga opozita në Parlament

Dy ditë më parë dorëzuan dokumentet për pranimin e mandatit të deputetit nga listat e PD-së tre kandidatë të tjerë; Krenar Rryçi PD-Durrës (Partia Reforma Demokratike), Kostaq Papa PD-Tiranë (Partia Emigracioni Shqiptar) dhe Ares Ypi PD-Tiranë. Po një ditë pasi dorëzoi formularin, pra dje, njëri nga kandidatët, Ares Ypi nga listat e PD-së në kryeqytet është penduar.

Ai i ka dërguar një tjetër letër KQZ-së ku shprehet se formularin e ka dorëzuar gabimisht dhe se tërhiqet nga vendimi i parë duke e refuzuar mandatin, transmeton shqiptarja.



Gjithsesi për Ypin pritet vendimi i KQZ-së si do të veprojë. Deri tani, bashkë me Ypin bëhen 116 deputetë në Kuvend, 79 nga shumica dhe 37 nga opozita (14 LSI+23 PD) ndërkohë që duhen edhe 24 deputetë për të plotësuar numrin 140. Sipas ritmeve aktuale numri i plotë pritet që të plotësohet shpejt. Opozita PD dhe LSI dogjën mandatet duke dalë në rrugë me protesta dhe mosbindje civile për të kërkuar largimin e qeverisë Rama, ndërsa nuk janë regjistruar në zgjedhjet e 30 qershorit.



116 deputetë në Kuvend

PS + 79 mandate (Me 3 PDIU, Tom Doshi dhe Robert Bitri)

37 deri tani opozita e re

14 LSI

23 PD

nga opozita

Tre deputetë nuk hoqën dorë nga mandatet që në fillim

1. Lefter Koka

2. Myslim Murrizi

3. Rudina Hajdari

Janë betuar:

Ylli Shehu

2. Aurora Mara

3. Enver Roshi

4. Edmond Rrushi

5. Ediola Braha

6. Edlira Hyseni

7. Elda Hoti

8. Ralf Gjoni

9. Nimet Musaj

10. Enada Kociraj

1 Amra Borova

12. Eugen Bojaxhi LSI Berat

13. Klajdi Qama LSI Berat

14. Lefter Maliqi

15. Alban Zeneli

16. Ligoraq Karamelo

17. Majlinda Halilaj

18. Arben Elezi

19. Adriatik Alimadhi

20. Korab Lita

2 Halit Jakimi

22. Arlind Çarçani

23. Andi Përmeti PD Korçë

24. Fatjona Dhimitri PD Gjirokastër

25. Erjon Piciri PD Tiranë

26. Artur Rroshi nga PD Tiranë

27. Nikolin Staka nga PD Shkodër

28. Zef Shtjefni nga PD Shkodër

Në pritje:

Kujtim Gjuzi PD Durrës

Koço Tahiri PD Korçë

Indrit Hoxha PD Tiranë

Krenar Rryçi PD Durrës

Kostaq Papa PD Tiranë

Ares Ypi PD Tiranë