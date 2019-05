Qeveria do të heqë dorë nga “Kosova e Re” nëse çmimi i energjisë rritet ndjeshëm

Disa organizata joqeveritare në Kosovë në vazhdimësi kanë ngritur shqetësimet se ndërtimi i termocentralit “Kosova e Re” do të ndikojë në rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Sipas tyre, nëse jetësohet ky projekt, faturat e energjisë për konsumatorë do të rriten për 92 për qind.

Sipas një analize të organizatave joqeveritare që merren me çështjet energjetike, thuhet se një familje në Kosovë aktualisht paguan mbi 18 euro në muaj për faturat e shpenzuara të energjisë, kurse pas furnizimit me energji nga termocentrali ri, kjo faturë do të arrijë në rreth 36 euro në muaj.

Dardan Abazi, hulumtues në Institutin për Politika Zhvillimore, INDEP në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se në bazë të kontratës së nënshkruar ndërmjet Qeverisë së Kosovës dhe kompanisë fituese për ndërtimin e termocentralit “Contour Global”, rritja e çmimit të energjisë elektrike është e pashmangshme.

Kjo gjendje, sipas tij, do të pasojë pasi që kontrata e nënshkruar ndërmjet Qeverisë së Kosovës dhe kësaj kompanie, është shumë e shtrenjtë.

“Ne kemi vlerësuar që do të ketë ngritje të çmimit të rrymës deri në masë 92 për qind për qytetarët e Kosovës, që konsiderojmë se është jashtëzakonisht e lartë dhe e papërballueshme për ta. Përballueshmëria e çmimeve, mos të harrojmë se është pjesë thelbësore e sigurisë së furnizimit. Dhe kot qeveritarët thonë se me ndërtimin e termocentralit 'Kosova e Re', do të ketë sigurim të furnizimit me energji elektrik”, thotë Abazi.

