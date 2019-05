Opozita në Shqipëri sot bllokon rrugët në 12 qarqe

Në kuadër të vendimit për të përshkallëzuar aksionin, opozita vendosi të zgjerojë hartën e bllokimit të rrugëve.

Ndryshe nga një javë më parë, nga 5 akse kombëtare, rrugët që do të bllokohen sot janë 12, ndërsa ndryshim ka edhe në kohëzgjatje, nga 1 orë qarkullimi do të paralizohet 2 orë.

Detajet e aksionit kryedemokrati Basha i ndau me aleatët historik pasditen e së mërkurës në selinë blu, ndërsa më herët ditën e nisi me një vizitë në zyrën e Monika Kryemadhit në selinë e LSI.

“Në orën 18:00 do të nisë aksioni në 12 qarqet e vendit për bllokimin e akseve kryesore si një intensifikim, si një përshkallëzim i mosbindjes civile. Paradite në orën 11:00 do të shpalosim bashkë me koalicionin tonë opozitar detyrat e qeverisë tranzitore për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Largimi i Edi Ramës është kusht i panegociueshëm për të hapur rrugën e dialogut politik që do të çojë drejt qeverisë tranzitore. ”- tha Lulzim Basha.

Edhe pse mbështesin përshkallëzimin e qëndrimit, aleatët historik të Bashës kërkojnë zgjidhje përmes dialogut, por kryedemokrati është kundër uljes në një tryezë me Ramën.

5 aleatët historik të Bashës i kanë kërkuar Presidentit të thërrasë tryezën e partive, por përpjekja për të zgjidhur me dialog krizën politike mesa duket ka hasur në pengesën e parë brenda vetë radhëve të opozitës/ tch.