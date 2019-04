Deputeti gjerman thotë se tema e ndryshimit të kufijve duhet të refuzohet fuqishëm

Deputeti i Parlamentit Gjerman, Peter Beyer, ka thënë se pret që nga Samiti i nesërm i Berlinit të arrihet hap i madh përpara.

Në një intervistë për DW, edicioni i gjuhës serbe, Beyer thekson se pret sjellje të përgjegjshme e konstruktive si dhe përqendrim në përmbajtjen origjinale të kornizës së dialogut Kosovë-Serbi.

“Ky [takim] nuk ka të bëjë me plane specifike konkrete me kushtëzime të caktuara, por për informacion dhe shkëmbim informatash rreth çështjeve rajonale. Veç kësaj, mund të shpresojmë që Serbia dhe Kosova do ta shfrytëzojnë këtë takim në mënyrë konstruktive dhe të diskutojnë mbi procesin e normalizimit. Sepse nëse ende ka mungesë të seriozitetit për progres, perspektiva e BE-së për të dy vendet do të mbetet ad acta”, deklaroi Meyer, transmeton Koha.net.

Deputeti gjerman, që është njohës i mirë i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, thotë se është e dëshirueshme që të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor të anëtarësohen në një të ardhme të parashikueshme.

“Duhet thënë gjithashtu se për shkëmbimin e propozuar të territoreve nuk është folur aq shumë. Por unë nuk do të lëshohesha shumë. Sepse ndryshimi i kufijve në vija etnike mund të shkaktojë reagim zinxhiror. Për këtë arsye, ky propozim, nga cilado palë të ketë ardhur, duhet të refuzohet në atë mënyrë që të mos ketë asnjë dyshim. Në skenarin më të keq, mund të vijë deri tek përshkallëzimi dhe konflikti i armatosur”, u shpreh deputeti gjerman, Meyer.

Sipas tij, rreth zgjidhjes së mundshme të çështjes Kosovë-Serbi, më së miri mund të flasin pjesëmarrësit e këtij procesi.

Peter Beyer ka qëndruar së fundmi në rajon, dhe thotë se bisedat që ka zhvilluar me krerë shtetërorë e institucionalë kanë qenë konstruktive.

“Por, ajo që është shpërfaqur ka qenë fakti se aktualisht besimi në Bashkimin Evropian, i cili me autoritetin e vet që ka mund të përfshihet në debat, ka rënë. Kjo është ndryshe kur flasim për Gjermaninë dhe impulset e mundshme për zgjidhje të pajtueshme dhe të qëndrueshme. Kur e shohim këtë fakt, atëherë mund të konstatojmë se si konferenca e së hënës në Berlin mund të kontribuojë në mënyrë thelbësore në këtë proces”, theksoi deputeti i CDU-së, që është edhe raportues për Ballkanin Perëndimor dhe për marrëdhëniet tejoqeanike.

Kujtojmë se edhe gjatë qëndrimit në Kosovë, deputeti Beyer, bashkë me Christian Schmidt, deputet i Parlamentit gjerman, CSU, e patën kundërshtuar fuqishëm idenë e shkëmbimit të territoreve.

“Ne kemi biseduar për proceset e ardhshme që është dialogu, të cilin ne e mbështesim dhe ai duhet të zhvillohet edhe më tutje për Kosovën dhe Serbinë. Diskutuam edhe për temën më të përfolur që është shkëmbim i territoreve, e për të cilën Gjermania e kundërshton fuqishëm. Tani në zgjedhjet parlamentare të BE-së, ne do të kryejmë rolin tonë dhe do të jemi partnerë mbështetës për proceset e ardhshme të Kosovës, por gjithmonë me një sy kritik”, pati thënë Peter Beyer pas takimit me kryeministrin Ramush Haradinaj në Prishtinë.

Nesër në Berlin do të takohen liderët e shteteve të Ballkanit Perënidmor, takim ky i thirrur nga kancelarja Angela Merkel dhe presidenti francez, Emmanuel Macron.