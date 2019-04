Hamza thotë se në vitet në vijim do të përshpejtohet rritja ekonomike, në 2020-n do të jetë 4.7 %

Ministri i Financave Bedri Hamza ka prezantuar dje në mbledhjen e Qeverisë së Kosovës, Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve 2020-2022, dokument që thotë se reflekton përkushtimin e Qeverisë në adresimin e sfidave zhvillimore afatmesme.

“Kosova vazhdon me sukses të ketë stabilitet makrofiskal ku si rezultat i kësaj Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2020-2022 është ndërtuar mbi skenar makroekonomik që parasheh përshpejtim të rritjes ekonomike në vend, e cila reflekton pritjet më optimiste për rritjen e eksporteve dhe investimeve. Në vitin 2020 rritja ekonomike reale pritet të jetë rreth 4.7%”, thuhet në komunikatën për media nga BQK.

Sikur në vitin 2018 dhe 2019 edhe në vitet në vijim, thuhet në komunikatë, përkundër që do të kemi rritje të buxhetit nuk do të ketë ngarkesa për qytetarët e Republikës së Kosovës apo bizneset në Kosovë.

“Nuk do të ketë tatime të reja dhe nuk do të ketë rritje të tatimeve ekzistuese, por do të ketë rritje mbi bazën e zhvillimit ekonomik, duke mbyllur hendekun në luftimin e ekonomisë jo formale dhe duke rritur diciplinën në administratën taksambledhëse për të qenë më efikase në mbledhjen e të hyrave. Për këtë arsye të hyrat e përgjithshme buxhetore pritet të rriten mesatarisht me 5.3% përgjatë periudhës afat-mesme. Duke u bazuar në këto supozime, të hyrat e përgjithshme buxhetore në vitin 2020 pritet të jenë në vlerë prej 2 miliardë e 60 milionë euro, ndërsa deri në fund të vitit 2022, ato pritet të arrijnë shumën prej 2 miliardë e 276 milionë euro”, thuhet tutje në komunikatën e BQK-së.

Sipas BQK-së, të hyrat nga tatimet indirekte pritet të rriten rreth 5.2% në periudhën afatmesme. Në anën tjetër, të hyrat nga tatimet direkte pritet të rriten mesatarisht rreth 6.4% në periudhën afatmesme.

“Çka është shumë e rëndësishme vazhdojmë ta mbajmë përqindjen e lartë të shpenzimeve kapitale. Shpenzimet kapitale - përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të shpenzimeve të përgjithshme dhe pritet të përfaqësojnë rreth 32.4% të shpenzimeve totale. Dokumenti i Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve 2020-2022 adreson edhe nevojat e reformës së administratës publike. Gjithashtu, janë planifikuar fonde për zhvillimin e Ushtrisë së Kosovës si dhe janë rritur fondet për adresimin e kërkesave tjera si në shëndetësi, arsim, mirëmbajtje të infrastrukturës dhe misionet diplomatike. Natyrisht, rritje më e lartë buxhetore është planifikuar të jetë për sektorët me prioritet të qeverisë, siç janë Shëndetësia, Arsimi, Infrastruktura e kështu me radhë”, thuhet tutje.

Më saktësisht, njofton BQK:

· Në sektorin e arsimit kemi rritje të fondeve nga 110.8 milionë euro në 2019, në 117.2 milionë euro në 2022 (ndërsa nëse përfshijmë edhe nivelin komunal kjo vlerë arrin në 324.8 milionë euro);

· Sektorin e shëndetësisë nga 169.7 milionë euro në 2019 në 197.6 milionë euro në 2022 (duke përfshirë edhe nivelin komunal kjo vlerë arrin në 264.3 milionë euro),

· Sektorin e mbrojtjes nga 58.69 në 209 në 78.81 milionë euro në 2022;

· Sektorin e rendit, ligjit dhe sigurisë publike nga 203.9 milionë euro në 2019 në 230.2 në milionë euro në 2022;

· Sektorin e çështjeve ekonomike nga 445.9 milionë euro në 2019 në 488.6 milionë euro në 2022;

· Sektorin e mjedisit nga 55.2 milionë euro në 2019 në 95.7 milionë euro në 2022.

“Sa i përket financimit të qeverisjes komunale si rezultat i të hyrave në rritje, vlera e Grantit të përgjithshëm është rritur nga 180.7 milionë euro në vitin 2019, në 219.4 milion euro në vitin 2022, një rritje prej mbi 21.4%. Rritje është planifikuar të ketë edhe në të dy Grantet specifike. Pjesë e kësaj kornize është edhe buxheti komunal për periudhën 2020-2022, që është miratuar në Komisionin e Granteve më 23 prill 2019. Vetëm vitin e ardhshëm, buxheti komunal rritet për 25.69 milionë euro”, thuhet në komunikatë.

Ky dokument, sipas BQK-së, po ashtu paraqet prioritizimin dhe realizimin e objektivave kryesore të Programit Qeverisës.

· Këto prioritete përfshijnë:

· Arsimin, Punësimin dhe Shëndetësinë;

· Qeverisjen e Mirë dhe Sundimin e Ligjit;

· Industritë konkurruese;

· Infrastrukturën dhe Ambientin,

· Integrimin Evropian, politikën e jashtme dhe çështjet e sigurisë.