Profesori i ekonomikut: Nuk e shoh të keq korrupsionin, me këto paga as gjen nuse, as bën shtëpi

Pedagogu i ekonomikut, Rezart Prifti, ndan mendimin se korrupsioni në Shqipëri është problem kulturor.

I ftuar në emisionin “Ekopolitikë” në RTV Ora, ai tha ne jemi një shoqëri e korruptuar pastaj shtet i korruptuar.

Prifti tha se me nivelin e rrogave këtu mbetesh beqar dhe pa shtëpi.

Më shqetësuese, Prifti e sheh bërjen paqe me korrupsionin të të huajve që vinë në vendin tonë.

Madje pedagogu nuk nguroi të deklarojë se PNUD u mësoi si bëhet korrupsioni organizatave lokale në vend.

Prifti: Qytetarët mendojnë se në kohën e komunizmit nuk ka pasur korrupsion, nuk ka pasur gay.Unë hall të madh kam se qytetarët nuk e dinë se çfarë po ndodh tani. Unë këtë e shoh në një prizëm tjetër, më shumë kulturor. Ne jemi një shoqëri e korruptuar pastaj shtet i korruptuar.Korrupsioni në vende si puna e këtij tonit është si puna e grasos, bën punë.Në Shqipëri nuk e shoh të keq korrupsionin.

Nëse ti do të punosh te Ministria e Financave dhe do marrësh 420 mijë lekë dhe pas 5 vjetësh të marrësh 520 mijë lekë dhe pastaj 600 mijë lekë. I bie të mbetesh i pa martuar pas 10 vitesh se me 600 mijë lekë ti as nuse nuk bën dot, as shtëpi nuk gjen dot, jo bukë të hash dhe të blesh ndonjë makinë.As biçikletë nuk blen dot.

E shoh si efiçent. Ka kaluar tre dekada dhe shoqëria është aq e korruptuar sa unë e pyes studentin në vit të parë dhe i them çfarë do të bëshesh ti kur të dalësh nga auditoret? Thotë do të bëhem doganier.Korrupsioni po vjen jo vetëm nga familjet e njerëzve por po vjen dhe nga të huajt.Kjo ka qenë gjëja më e keqe që nuk e kam pritur ndonjëherë. Të arrijë që çdo i huaj që vjen këtu të shqiptarizohet kjo është e frikshme.

Kristo: Kanë qenë pak të korruptuar ata para se të vinin këtu.

Prifti: Jo. Në Holandë, Gjermani, ja ke frikën burgut. Këtu nuk ja ka njeri frikën burgut. Nëse ka pasur organizata ndërkombëtare që u kanë mësuar organizatave tona lokale si bëhet allisheverishi dhe korrupsioni, një ndër to është PNUD. Kjo ua mësoi pastaj e morën të tjerët.