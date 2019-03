Në Suharekë nis peticioni për shfuqizimin e Ligjit për Lojërat e Fatit, e mbështet Rahoveci e Lipjani

Kryetari i komunës së Suharekës, Bali Muharremaj, ka njoftuar se së shpejti do të nis një peticion për shfuqizimin e Ligjit për Lojërat e Fatit.

“Ashtu siç kam paralajmëruar, ne do të fillojmë me Peticionin për shfuqizimin e Ligjit për Lojërat e Fatit. Ne jemi bashkë në këtë rrugëtim dhe të vendosur me të gjitha subjektet politike të Komunës së Suharekës. Zyrtarisht ne fillojmë në ora 11:00, ku i ftoj të gjitha subjektet politike pa dallim, OJQ-të dhe secilin prej jush, ta nënshkruajmë peticionin, në pikat që vendosen sot në qytet, Mushtisht dhe fshatra të tjera. Kërkoj edhe nga kryetarët e komunave tjera që të na bashkangjitet apo edhe të vetëorganizohen, në shfuqizimin e ligjit përmes një peticioni qytetar ku do ti dorëzohet Parlamentit të Kosovës. Ne jemi të vendosur dhe jemi gjithmonë në mbrojtje të sigurisë dhe interesave të qytetarëve”, ka shkruar Muharremaj.

Ndërsa, këtë nismë e ka mbështetur kryetari i i Rahovecit, Smajl Latifi.

“Në përkrahje të plotë të iniciativës së kryetarit të Suharekës, Bali Muharremaj për peticionin rreth shfuqizimit të Ligjit për Lojërat e Fatit! Këtë peticion së shpejti do ta sjellim edhe në Rahovec, ku pres që ta nënshkruajmë të gjithë qytetarët së bashku. Mbyllja e këtyre lokaleve është e domosdoshme për ekonominë, sigurinë dhe të ardhmen tonë! Le të punojmë bashkë që në të ardhmen të mos kemi raste të vrasjeve, shkatërrimit të ekonomive e familjeve tona”, ka shkruar ai.

Edhe Lipjani i është bashkuar Suharekës për këtë peticion.

Kryetari Imri Ahmeti i bashkohet peticionit për shfuqizimin e Ligjit për Lojërat e fatit.

Nga nesër në sheshin “Adem Jashari” në Komunën e Lipjanit do të filloj nënshkrimi i këtij peticioni.