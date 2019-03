Nesër mot me diell në Kosovë

Gjatë ditës së diele do të mbajë mot kryesisht me diell dhe stabil, bën të ditur IHMK-ja përmes një komunikate për media.

Temperaturat minimale parashihen të lëvizin ndërmjet 1-4 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 17-20 gradë Celsius.

“Shtypja atmosferike do të vazhdojë t’i mbajë vlerat e mbinormales, por masat e ajrit të cilat do të vijnë nga juglindja edhe pse të dobëta do të jenë aktive dhe do të krijojnë kushte për ajër të cilësisë së mirë”, thuhet në komunikatë.

Do të fryjë erë kryesisht nga juglindja e lehtë deri mesatare.