Petroviqi, Vuçiqit: S’e kam votuar Ushtrinë e Kosovës sepse isha në Paris

Kryetari i Partisë së Pavarur Liberale Serbe (SLS), Sllobodan Petroviq, i është drejtuar me një letër të hapur presidentit të Serbisë Aleksandar Vuçiq, pas sulmeve publike që i kishte bërë ky i fundit lidhur me votimin e tij për ushtrinë e Kosovës, duke thënë se ditën kur është bërë votimi ai ka qenë në Paris dhe jo në Kuvend.

I pari i SLS-së, parti kjo e cila së fundi ka marrë drejtimin e Ministrisë së Bujqësisë në Kosovë, pas shkarkimit të Nenad Rikallos nga Lista Serbe, ka akuzuar Vuçiqin se po justifikon dështimet e Listës Serbe duke e sulmuar atë si kryetar të SLS-së.

“Po ju drejtohem juve me këtë letër të hapur, jo për ju personalisht, por mbi të gjitha për shkak të publikut që ju denigroni për ditë, javë dhe muaj, duke e provuar qartë anën tuaj, si dhe dështimin e Listës Serbe, duke justifikuar këtë duke më sulmuar. Nuk dua të hyj në atë nëse po e bëni me vetëdije dhe me qëllim, ose disa nga autoritetet tuaja, këshilltarët tuaj ose përfaqësuesit e Listës Serbe janë keqinformuar, por unë nuk mendoj se është serioze që presidenti i një shteti të bëjë informacione të pavërteta dhe të mashtrojë publikun. Vetëm në javën e fundit e keni përmendur emrin tim tre herë dhe keni thënë tri herë se nuk jeni të vërtetë”, shkruan Petroviqi në letrën e tij, transmeton Kosovapress.

“Unë mund të kthehesha muaj më herët për të numëruar të pavërtetat tuaja për mua, siç ishte ajo që unë isha në Kuvendin e Kosovës duke mbështetur formimin e Ushtrisë së Kosovës, megjithëse në atë ditë kur u votua për ligjet që kishin të bënin me Forcën e Sigurisë së Kosovës, isha në Paris, por shpresoj se kjo është e mjaftueshme për tani. Sinqerisht, mendova se pas vrasjes së Oliver Ivanoviqit, ju mësuat një mësim dhe se ju do të ndalonit të gënjeni për etiketimin dhe tërheqjen e objektivave për kundërshtarët tuaj politikë, por unë duket se kam gabuar në lidhje me të”, vazhdon Petroviqi letrën e tij drejtuar kreut të Serbisë.

Ai ka demantuar pohimet e Vuçiqit se ka votuar pro platformës së Kuvendit të Kosovës për dialogun me Serbinë, duke thënë se ka abstenuar në seancë, gjë e cila është shumë lehtë e verifikueshme.

Petroviqi po ashtu hedh poshtë pretendimet e Vuçiqit se ka bërë kuorum në seancën e Kuvendit të Kosovës me rastin e miratimit të platformës, duke thënë se atë ditë kanë qenë të pranishëm deputetë të mjaftueshëm, të cilët edhe pa praninë e tij do ta bënin kuorumin.

Ndërsa, ka përsëritur se ministrja e re e Bujqësisë, Diana Zhiviq, nuk është organizatore e protestave “1 në 5 milionë” në Graçanicë, dhe se Vuçiqi nuk është duke thënë të vërtetën.

Petroviqi ka siguruar presidentin serb Vuçiq se sikur SLS-ja të organizonte protesta në Graçanicë, do të merrnin pjesë mijëra njerëz dhe jo vetëm pesë-gjashtë sish.